ŞOK 25 Mart cumartesi aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu! Airfryer, Projeksiyon Cihazı, IP Kamera ve daha fazlası...

ŞOK markette hafta sonu indirim yağmuru başlıyor. Her hafta yenilenen aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birbirinden avantajlı fırsatlar var. Şok markette oyuncaktan elektronik aletlere, mutfak gereçlerinden temizlik ürünlerine birçok üründe uygun fiyatlarla satışlar başlayacak. İşte ŞOK market 25 Mart cumartesi 2023 aktüel ürünler kataloğunun tamamı...

ŞOK 25 Mart cumartesi aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Sinbo Airfryer 1499 TL'den,Philips 58″ 4K Ultra HD Smart LED TV 19.999 TL'den, Asus ExpertBook Taşınabilir Bilgisayar 12.999 TL'den,Lenovo V15 G2 ALC Notebook 8.599 TL'den,

Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi 629,90 TL'den, BenQ 23.8″ 5ms Full HD IPS Monitör 2.999 TL'den, Airfryer Pişirme Kağıdı 49,95 TL'den Pilsan Eagle Bisiklet 199,90 TL'den ve Pilsan 120 Parça Mikro Blok Set 119,90 TL'den raflardaki yerini alacak.

ŞOK 25 MART CUMARTESİ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU





