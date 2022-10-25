FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ŞOK 26 Ekim - 1 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Mobilyadan gıdaya birçok ürün ŞOK'ta...

ŞOK 26 Ekim - 1 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Mobilyadan gıdaya birçok ürün ŞOK'ta...

25.10.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞOK 26 Ekim - 1 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Mobilyadan gıdaya birçok ürün ŞOK'ta 26 Ekim ile 1 Kasım tarihleri arasında satışa sunulacak. Ev aletleri, gıda, tekstil alanında birçok ürün satılacak. İşte ŞOK 26 Ekim - 1 Kasım aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK 26 Ekim - 1 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Mobilyadan gıdaya birçok ürün ŞOK'ta...

Sıklıkla tercih edilen marketlerin başında gelen ŞOK'ta 26 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında birçok tüketicinin işine yarayacak ürünler uygun fiyatıyla satışa sunulacak. İşte ŞOK 26 Ekim - 1 Kasım aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK 26 EKİM - 1 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 26 Ekim - 1 Kasım aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında çeşitli kategoride ev eşyaları yer aldı.

ŞOK 26 Ekim - 1 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Mobilyadan gıdaya birçok ürün ŞOK'ta...

Merdiven, matkap çeşitleri, fırın, ocak, davlumbaz ŞOK'ta satılacak.

ŞOK 26 Ekim - 1 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Mobilyadan gıdaya birçok ürün ŞOK'ta...

Katlanabilir koşu bandı 5 bin 499 TL'ye satışa sunulacak ve 6 taksit imkanı verilecek. 800 wat süpürge 749 TL olacak.

ŞOK 26 Ekim - 1 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Mobilyadan gıdaya birçok ürün ŞOK'ta...

İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK 26 Ekim - 1 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Mobilyadan gıdaya birçok ürün ŞOK'ta...

ŞOK 26 Ekim - 1 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Mobilyadan gıdaya birçok ürün ŞOK'ta...

ŞOK 26 Ekim - 1 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Mobilyadan gıdaya birçok ürün ŞOK'ta...

ŞOK 26 Ekim - 1 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Mobilyadan gıdaya birçok ürün ŞOK'ta...

ŞOK 26 Ekim - 1 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Mobilyadan gıdaya birçok ürün ŞOK'ta...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaş promosyonu sonrası değişti!Emekli maaş promosyonu sonrası değişti!
İkinci el araçlarda yepyeni dönem!İkinci el araçlarda yepyeni dönem!
Asgari ücret zammı için yeni hesap, yeni rakam!Asgari ücret zammı için yeni hesap, yeni rakam!
Anahtar Kelimeler:
Şok aktüel ürünler

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı! Hedeflerinde onlar var

İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı! Hedeflerinde onlar var

'İlk kez benden duyacaksınız' dedi! Asgari ücrette olay olacak rakam

'İlk kez benden duyacaksınız' dedi! Asgari ücrette olay olacak rakam

Yalı Çapkını'nın yıldız isminden şoke eden itiraf! "İki kocamla yaşıyorum"

Yalı Çapkını'nın yıldız isminden şoke eden itiraf! "İki kocamla yaşıyorum"

WhatsApp sorunu çözüldü

WhatsApp sorunu çözüldü

Ehliyet yenileme ücreti belli oldu!

Ehliyet yenileme ücreti belli oldu!

Motorin ve benzin fiyatını etkileyecek! Aralık ayında...

Motorin ve benzin fiyatını etkileyecek! Aralık ayında...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.