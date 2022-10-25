ŞOK 26 Ekim - 1 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Mobilyadan gıdaya birçok ürün ŞOK'ta...

Sıklıkla tercih edilen marketlerin başında gelen ŞOK'ta 26 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında birçok tüketicinin işine yarayacak ürünler uygun fiyatıyla satışa sunulacak. İşte ŞOK 26 Ekim - 1 Kasım aktüel ürünler kataloğu...
ŞOK 26 Ekim - 1 Kasım aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında çeşitli kategoride ev eşyaları yer aldı.
Merdiven, matkap çeşitleri, fırın, ocak, davlumbaz ŞOK'ta satılacak.
Katlanabilir koşu bandı 5 bin 499 TL'ye satışa sunulacak ve 6 taksit imkanı verilecek. 800 wat süpürge 749 TL olacak.
İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu...