ŞOK 29 Ekim- 1 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK'ta hafta sonu fırsatları

ŞOK'ta bu hafta sonu beyaz eşya, elektrikli ev eşyaları, şişme yatak ve testere, ısıtıcı gibi araçlar müşterilerin beğenisine sunulacak. Ayrıca bazı oyuncaklar da satışta olacak. İşte ŞOK 29 Ekim- 1 Kasım aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK 29 EKİM- 1 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 29 Ekim- 1 Kasım aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında çamaşır makinesi, davlumbaz, bulaşık makinesi, tost makinesi gibi ev eşyaları bulunuyor.

Bu ürünler taksitli seçenekleriyle müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Süpürge, şişme yatak, halat gibi ürünler bu hafta sonu ŞOK marketlerde satılacak.

İşte ŞOK 28 Ekim 1 Kasım aktüel ürünler kataloğu...





