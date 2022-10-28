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ŞOK 29 Ekim- 1 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK'ta hafta sonu fırsatları

28.10.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞOK marketlerde bu hafta sonu 29 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogda ağırlıkla ev eşyaları ürünleri yer aldı. İşte ŞOK 29 Ekim- 1 Kasım aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK 29 Ekim- 1 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK'ta hafta sonu fırsatları

ŞOK'ta bu hafta sonu beyaz eşya, elektrikli ev eşyaları, şişme yatak ve testere, ısıtıcı gibi araçlar müşterilerin beğenisine sunulacak. Ayrıca bazı oyuncaklar da satışta olacak. İşte ŞOK 29 Ekim- 1 Kasım aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK 29 EKİM- 1 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 29 Ekim- 1 Kasım aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında çamaşır makinesi, davlumbaz, bulaşık makinesi, tost makinesi gibi ev eşyaları bulunuyor.

ŞOK 29 Ekim- 1 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK'ta hafta sonu fırsatları

Bu ürünler taksitli seçenekleriyle müşterilerin beğenisine sunuluyor.

ŞOK 29 Ekim- 1 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK'ta hafta sonu fırsatları

Süpürge, şişme yatak, halat gibi ürünler bu hafta sonu ŞOK marketlerde satılacak.

ŞOK 29 Ekim- 1 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK'ta hafta sonu fırsatları

İşte ŞOK 28 Ekim 1 Kasım aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK 29 Ekim- 1 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK'ta hafta sonu fırsatları

ŞOK 29 Ekim- 1 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK'ta hafta sonu fırsatları

ŞOK 29 Ekim- 1 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK'ta hafta sonu fırsatları

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Şok market aktüel ürünler

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