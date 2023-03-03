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ŞOK 4 - 7 Mart indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! Ev döşeyenler ŞOK'a akın edecek: Elektronik ev eşyalarında ücretsiz kargo!

03.03.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞOK marketlerde 4 - 7 Mart tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogda, ev döşemek isteyenler veya evine yeni eşyalar almak isteyenler için birçok ürün yer aldı. Elektronik ev eşyaları ücretsiz kargo ile gönderilecek. İşte ŞOK 4 - 7 Mart indirimli ürünler kataloğu tamamı...

ŞOK 4 - 7 Mart indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! Ev döşeyenler ŞOK'a akın edecek: Elektronik ev eşyalarında ücretsiz kargo!

ŞOK 4 - 7 Mart indirimli ürünler kataloğunda, gıda ürünlerinin yanı sıra bu defa ev eşyaları kategorisinden birçok ürün yer aldı. Tabak, bardak gibi mutfak eşyaları, ocak, süpürge, dolap gibi ev eşyaları belirtilen tarihler arasında ŞOK marketlerde satılacak. İşte ŞOK 4 - 7 Mart indirimli ürünler kataloğu tamamı...

ŞOK 4 - 7 MART İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI

ŞOK'ta termos, saklama kabı, saksı, bardak gibi mutfak eşyaları satılacak.

ŞOK 4 - 7 Mart ürünler kataloğu yayınlandı! Ev döşeyenler ŞOK'a akın edecek: Elektronik ev eşyalarında ücretsiz kargo!

25 TL üzeri alışverişe 86 TL değerindeki bulaşık tableti 46 TL, 49,90 TL değerindeki diş fırçası 24 TL, 89,90 TL değerindeki diş macunu ise 35 TL'den satılacak.

ŞOK 4 - 7 Mart ürünler kataloğu yayınlandı! Ev döşeyenler ŞOK'a akın edecek: Elektronik ev eşyalarında ücretsiz kargo!

2 yıl garantili ocak ücretsiz servis kurulum ile 1499 TL'den 6 taksit ile satılacak.

ŞOK 4 - 7 Mart ürünler kataloğu yayınlandı! Ev döşeyenler ŞOK'a akın edecek: Elektronik ev eşyalarında ücretsiz kargo!

2 yıl garantili mutfak dolabu 829,90 TL olacak.

ŞOK 4 - 7 Mart ürünler kataloğu yayınlandı! Ev döşeyenler ŞOK'a akın edecek: Elektronik ev eşyalarında ücretsiz kargo!

ŞOK 4 - 7 Mart ürünler kataloğu yayınlandı! Ev döşeyenler ŞOK'a akın edecek: Elektronik ev eşyalarında ücretsiz kargo!

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