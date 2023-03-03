ŞOK 4 - 7 Mart indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! Ev döşeyenler ŞOK'a akın edecek: Elektronik ev eşyalarında ücretsiz kargo!

ŞOK 4 - 7 Mart indirimli ürünler kataloğunda, gıda ürünlerinin yanı sıra bu defa ev eşyaları kategorisinden birçok ürün yer aldı. Tabak, bardak gibi mutfak eşyaları, ocak, süpürge, dolap gibi ev eşyaları belirtilen tarihler arasında ŞOK marketlerde satılacak. İşte ŞOK 4 - 7 Mart indirimli ürünler kataloğu tamamı...

ŞOK 4 - 7 MART İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI

ŞOK'ta termos, saklama kabı, saksı, bardak gibi mutfak eşyaları satılacak.

25 TL üzeri alışverişe 86 TL değerindeki bulaşık tableti 46 TL, 49,90 TL değerindeki diş fırçası 24 TL, 89,90 TL değerindeki diş macunu ise 35 TL'den satılacak.

2 yıl garantili ocak ücretsiz servis kurulum ile 1499 TL'den 6 taksit ile satılacak.

2 yıl garantili mutfak dolabu 829,90 TL olacak.





