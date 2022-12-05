ŞOK 7-13 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu ÇIKTI! ŞOK markete bu hafta neler gelecek?

ŞOK market 7-13 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünlerin bir arada sunulduğu ŞOK'ta bu hafta yine cazip fırsatlar var. ŞOK marketin dikkat çeken aktüel ürünleri arasında ise bu hafta; elektrikli ev aletleri, ev tesktili, mutfak ürünleri ve beyaz eşya var. İşte ŞOK marketin aktüel ürünler listesinin tamamı...

ŞOK MARKETE BU HAFTA NELER GELECEK?

ŞOK markette bu çarşamba; Altus Al 445 NIX 5 Programlı Inox Bulaşık Makinesi 6399 TL'den, Finlux 65L Termosifon 2799 TL'den, Goldmaster Arena Elektrikli Süpürge 1799 TL'den, Awox Demplus Çay Makinesi 349 TL'den, Öznur Köşe Koltuk Takımı 2,899 TL'den, Eko Portmanto Vestiyer 1299 TL'den, Buhara Modern Beyaz Konsol 999 TL'den, Fiona 4 Çekmeceli Şifonyer 999 TL'den, Bengü 4 Kapaklı Ayakkabılık 999 TL'den ve Çamaşır Makinesi Banyo Dolabı 899 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK 7-13 ARALIK 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!





