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ŞOK 7-13 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu ÇIKTI! ŞOK markete bu hafta neler gelecek?

05.12.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞOK marketin 7-13 Aralık 2022 tarihleri arasında gelecek olan aktüel ürünleri belli oldu. Her hafta yenilenen aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. ŞOK'ta bu hafta; Altus Al 445 NIX 5 Programlı Inox Bulaşık Makinesi 6399 TL'den, Finlux 65L Termosifon 2799 TL'den, Goldmaster Arena Elektrikli Süpürge 1799 TL'den ve Awox Demplus Çay Makinesi 349 TL'den satışa sunulacak. İşte aktüel ürünler kataloğunun tamamı...

ŞOK 7-13 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu ÇIKTI! ŞOK markete bu hafta neler gelecek?

ŞOK market 7-13 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünlerin bir arada sunulduğu ŞOK'ta bu hafta yine cazip fırsatlar var. ŞOK marketin dikkat çeken aktüel ürünleri arasında ise bu hafta; elektrikli ev aletleri, ev tesktili, mutfak ürünleri ve beyaz eşya var. İşte ŞOK marketin aktüel ürünler listesinin tamamı...

ŞOK MARKETE BU HAFTA NELER GELECEK?

ŞOK markette bu çarşamba; Altus Al 445 NIX 5 Programlı Inox Bulaşık Makinesi 6399 TL'den, Finlux 65L Termosifon 2799 TL'den, Goldmaster Arena Elektrikli Süpürge 1799 TL'den, Awox Demplus Çay Makinesi 349 TL'den, Öznur Köşe Koltuk Takımı 2,899 TL'den, Eko Portmanto Vestiyer 1299 TL'den, Buhara Modern Beyaz Konsol 999 TL'den, Fiona 4 Çekmeceli Şifonyer 999 TL'den, Bengü 4 Kapaklı Ayakkabılık 999 TL'den ve Çamaşır Makinesi Banyo Dolabı 899 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK 7-13 ARALIK 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

1 şok

2 şok

3 şok

4 şok

5 şok

6 şok

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