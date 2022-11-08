ŞOK 9 KASIM 2022 AKTÜEL KATALOĞU! ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimde?

ŞOK 9 Kasım itibarıyla geçerli olacak ürünlerde çeşitli kategoriler yer aldı. mutfak gereçleri, teknoloji ürünleri ve aksesuarlar bunlardan yalnızca bir kaçını oluşturuyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte Şok 9 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu...
ŞOK 9 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı.
ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında cam kapaklı tava, cam kapaklı derin tencere, granit kapaksız sahan ve buharsız ütü göze çarpıyor.
3 katlı tekerlekli sebzelik, büyük boy tepsi, masaüstü dekoratif mini şömine ve soba ŞOK şubelerinde yerini alacak.