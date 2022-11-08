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ŞOK 9 KASIM 2022 AKTÜEL KATALOĞU! ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimde?

08.11.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 9 Kasım 2022 Çarşamba günü için geri sayım devam ederken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda buharlı ütü, fritöz, soba, halı, cam kapaklı tencere ve bilgisayar gibi ürünler yer aldı. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte ŞOK 9 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri...

ŞOK 9 KASIM 2022 AKTÜEL KATALOĞU! ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimde?

ŞOK 9 Kasım itibarıyla geçerli olacak ürünlerde çeşitli kategoriler yer aldı. mutfak gereçleri, teknoloji ürünleri ve aksesuarlar bunlardan yalnızca bir kaçını oluşturuyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte Şok 9 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK 9 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 9 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı.

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ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında cam kapaklı tava, cam kapaklı derin tencere, granit kapaksız sahan ve buharsız ütü göze çarpıyor.

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3 katlı tekerlekli sebzelik, büyük boy tepsi, masaüstü dekoratif mini şömine ve soba ŞOK şubelerinde yerini alacak.

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