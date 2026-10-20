Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
BİM'e Ledli Motosiklet Sırt Çantası geliyor! 27-28 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

BİM'e Ledli Motosiklet Sırt Çantası geliyor! 27-28 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

27-28 Ekim 2026 tarihli yeni BIM aktüel kataloğu ile bu hafta BIM'de hangi indirimler var? BIM market raflarında yerini alan BIM aktüel ürünler listesinde; Torku şarküteri çeşitleri, Solo temizlik ürünleri ve ev mobilyaları cazip fiyatlarla öne çıkıyor. Güncel BIM katalog fırsatlarını kaçırmamak ve haftanın indirimli broşürünü incelemek için içeriğe geçelim!

27-28 Ekim BİM aktüel kataloğunda bu hafta gıdadan ev yaşam ürünlerine zengin seçenekler var! Mutfakta Torku kavurma, sucuk, peynir ve yoğurt çeşitleri ile İçim tost peyniri öne çıkıyor. Temizlik tarafında Solo kağıt havlu, tuvalet kağıdı ve ABC deterjan indirimde. Kişisel bakımda Golden Rose makyaj ürünleri yer alırken; eviniz için ledli kitaplık, 4 kapaklı gardırop ve tencereler cazip fiyatlarla raflarda sizi bekliyor!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İlginizi Çekebilir

Bu hafta BİM'e Philips Kahve Makinesi geliyor!

Bu hafta BİM'e Philips Kahve Makinesi geliyor!

 17 Ekim ŞOK Aktüel Kataloğu! Xiaomi mikrodalga fırın geliyor

17 Ekim ŞOK Aktüel Kataloğu! Xiaomi mikrodalga fırın geliyor

A101'e Columbia ayakkabı geliyor! 15 Ekim A101 Kataloğu

A101'e Columbia ayakkabı geliyor! 15 Ekim A101 Kataloğu

 14 Ekim ŞOK Aktüel Kataloğu: Apple Airpods kulaklık geliyor

14 Ekim ŞOK Aktüel Kataloğu: Apple Airpods kulaklık geliyor

27 Ekim Salı 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Stop forte derz temizleyici/yağ çözücü/leke çıkarıcı 750 ml 99 TL

BİM e Ledli Motosiklet Sırt Çantası geliyor! 27-28 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu 1

  • Solo plus kağıt havlu 20'li 259 TL
  • Solo plus tuvalet kağıdı 48'li 359 TL
  • ABC toz deterjan 10 kg 379 TL
  • Miss sıvı çamaşır deterjanı 1500 ml 149 TL
  • Tursil sıvı bulaşık deterjanı 750 ml 59 TL

Buono kola aromalı patlayan şekerli çikolata 40 g 29 TL

BİM e Ledli Motosiklet Sırt Çantası geliyor! 27-28 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu 2

  • Gof gof fındık kremalı çikolata kaplı gofret 32 g 16 TL
  • Centro vanilya aromalı gofret 350 g 49 TL
  • Sarıyer portakal aromalı gazlı içecek 2,5 L 69,50 TL
  • Harmana çözünebilir hindiba kahve 150 g 275 TL

İçim yarım yağlı dilimli tost peyniri 1000 g 379 TL

BİM e Ledli Motosiklet Sırt Çantası geliyor! 27-28 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu 3

  • Dost pastörize toffee nut latte 1 L 79,50 TL
  • Feast cookie tart 400 g 239 TL
  • Yörsan labne 3x180 g 149 TL
  • Sek %0,6 yağlı yoğurt 3000 g 157 TL
  • Pınar denge laktozsuz süt 1 L 57,50 TL

Torku dana baton kavurma 1000 g 999 TL

BİM e Ledli Motosiklet Sırt Çantası geliyor! 27-28 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu 4

  • Torku dana kangal sucuk 500 g 329 TL
  • Torku %3 yağlı yoğurt 3000 g 209 TL
  • Torku ayran 1 L 49,50 TL
  • Torku süzme yoğurt 800 g 145 TL
  • Torku tam yağlı taze kaşar peyniri 1000 g 439 TL

28 Ekim Çarşamba 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Ledli motosiklet sırt çantası 4,990 TL

BİM e Ledli Motosiklet Sırt Çantası geliyor! 27-28 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu 5

  • Vanora tek çekmeceli kitaplık vitrin 8,490 TL
  • Ledli vitrin kitaplık 12,290 TL
  • 4 kapak 2 çekmeceli gardırop 13,490 TL
  • Loya sepetli çok amaçlı dolap 4,500 TL

Bu içerik 20 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Helly Hansen polarlardaki kısa süreli fırsatı kaçırmayın!

Helly Hansen polarlardaki kısa süreli fırsatı kaçırmayın!

 Her dönemin efsanesi: Levi's 501! Çok satanlarda birinci...

Her dönemin efsanesi: Levi's 501! Çok satanlarda birinci...

 Kullanıcıların favorisi Philips Lumea IPL cihazı indirimde

Kullanıcıların favorisi Philips Lumea IPL cihazı indirimde

 Starbucks kahvelerde sepette ek indirim başladı!

Starbucks kahvelerde sepette ek indirim başladı!

 Kışın en çok satan Columbia montta dev indirim!

Kışın en çok satan Columbia montta dev indirim!

 Outdoor tutkunlarının favorisi The North Face ürünleri burada!

Outdoor tutkunlarının favorisi The North Face ürünleri burada!

 DREO temizleyici ile evinizin hava kalitesini yükseltin!

DREO temizleyici ile evinizin hava kalitesini yükseltin!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Bim bim aktuel bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu bim aktüel ürünleri bim bu hafta bim de bu hafta BİM salı günü aktüel ürünleri bime yarın neler geliyor
İş birliği İçerikleri
ŞOK'a ısıtıcı fan geliyor! 21 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a ısıtıcı fan geliyor! 21 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Kullanıcıların favorisi Philips Lumea IPL cihazı indirimde

Kullanıcıların favorisi Philips Lumea IPL cihazı indirimde

Her dönemin efsanesi: Levi's 501! Çok satanlarda birinci...

Her dönemin efsanesi: Levi's 501! Çok satanlarda birinci...

Starbucks kahvelerde sepette ek indirim başladı!

Starbucks kahvelerde sepette ek indirim başladı!

Şıklık ve spor tarz bir arada: Puma ayakkabıda dev fırsat

Şıklık ve spor tarz bir arada: Puma ayakkabıda dev fırsat

Kablo kalabalığına son veren Belkin şarj standı indirimde!

Kablo kalabalığına son veren Belkin şarj standı indirimde!

Kablo kalabalığına son veren Belkin şarj standı indirimde!

Kablo kalabalığına son veren Belkin şarj standı indirimde!

Kışın en çok satan Columbia montta dev indirim!

Kışın en çok satan Columbia montta dev indirim!

Bu hafta BİM'e Philips Kahve Makinesi geliyor!

Bu hafta BİM'e Philips Kahve Makinesi geliyor!

A101'e Columbia ayakkabı geliyor! 15 Ekim A101 Kataloğu

A101'e Columbia ayakkabı geliyor! 15 Ekim A101 Kataloğu

Outdoor tutkunlarının favorisi The North Face ürünleri burada!

Outdoor tutkunlarının favorisi The North Face ürünleri burada!

Saç rutininizi değiştirecek fırsat: Shark FlexStyle Stone

Saç rutininizi değiştirecek fırsat: Shark FlexStyle Stone

Saç rutininizi değiştirecek fırsat: Shark FlexStyle Stone

Saç rutininizi değiştirecek fırsat: Shark FlexStyle Stone

DREO temizleyici ile evinizin hava kalitesini yükseltin!

DREO temizleyici ile evinizin hava kalitesini yükseltin!

Hafif ve sızdırmaz Stanley termos fırsat ürünü oldu

Hafif ve sızdırmaz Stanley termos fırsat ürünü oldu

14 Ekim ŞOK Aktüel Kataloğu: Apple Airpods kulaklık geliyor

14 Ekim ŞOK Aktüel Kataloğu: Apple Airpods kulaklık geliyor

Samsung Smart AI TV'de büyük indirim başladı!

Samsung Smart AI TV'de büyük indirim başladı!

Kahve tutkunlarına özel indirim: De'Longhi Magnifica Start

Kahve tutkunlarına özel indirim: De'Longhi Magnifica Start

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
ŞOK'a ısıtıcı fan geliyor! 21 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a ısıtıcı fan geliyor! 21 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Kullanıcıların favorisi Philips Lumea IPL cihazı indirimde

Kullanıcıların favorisi Philips Lumea IPL cihazı indirimde

Her dönemin efsanesi: Levi's 501! Çok satanlarda birinci...

Her dönemin efsanesi: Levi's 501! Çok satanlarda birinci...

Starbucks kahvelerde sepette ek indirim başladı!

Starbucks kahvelerde sepette ek indirim başladı!

Şıklık ve spor tarz bir arada: Puma ayakkabıda dev fırsat

Şıklık ve spor tarz bir arada: Puma ayakkabıda dev fırsat

Kablo kalabalığına son veren Belkin şarj standı indirimde!

Kablo kalabalığına son veren Belkin şarj standı indirimde!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

ŞOK'a ısıtıcı fan geliyor! 21 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a ısıtıcı fan geliyor! 21 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Petrol fiyatları fırladı! Brent petrol 5 ayın zirvesinde

Petrol fiyatları fırladı! Brent petrol 5 ayın zirvesinde

Almanya'da üretici fiyatlarında son 3,5 yılın en hızlı artışı kaydedildi

Almanya'da üretici fiyatlarında son 3,5 yılın en hızlı artışı kaydedildi

Ege Bölgesi'nde 247 bin ton pamuk rekoltesi bekleniyor

Ege Bölgesi'nde 247 bin ton pamuk rekoltesi bekleniyor

Almanya'da yatırımcı güveni ekimde beklentilerin üzerinde azaldı

Almanya'da yatırımcı güveni ekimde beklentilerin üzerinde azaldı

Spot piyasada doğal gaz fiyatları (20 Ekim 2026)

Spot piyasada doğal gaz fiyatları (20 Ekim 2026)

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.