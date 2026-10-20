BİM'e Ledli Motosiklet Sırt Çantası geliyor! 27-28 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

27-28 Ekim BİM aktüel kataloğunda bu hafta gıdadan ev yaşam ürünlerine zengin seçenekler var! Mutfakta Torku kavurma, sucuk, peynir ve yoğurt çeşitleri ile İçim tost peyniri öne çıkıyor. Temizlik tarafında Solo kağıt havlu, tuvalet kağıdı ve ABC deterjan indirimde. Kişisel bakımda Golden Rose makyaj ürünleri yer alırken; eviniz için ledli kitaplık, 4 kapaklı gardırop ve tencereler cazip fiyatlarla raflarda sizi bekliyor!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

27 Ekim Salı 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Stop forte derz temizleyici/yağ çözücü/leke çıkarıcı 750 ml 99 TL

Solo plus kağıt havlu 20'li 259 TL

Solo plus tuvalet kağıdı 48'li 359 TL

ABC toz deterjan 10 kg 379 TL

Miss sıvı çamaşır deterjanı 1500 ml 149 TL

Tursil sıvı bulaşık deterjanı 750 ml 59 TL

Buono kola aromalı patlayan şekerli çikolata 40 g 29 TL

Gof gof fındık kremalı çikolata kaplı gofret 32 g 16 TL

Centro vanilya aromalı gofret 350 g 49 TL

Sarıyer portakal aromalı gazlı içecek 2,5 L 69,50 TL

Harmana çözünebilir hindiba kahve 150 g 275 TL

İçim yarım yağlı dilimli tost peyniri 1000 g 379 TL

Dost pastörize toffee nut latte 1 L 79,50 TL

Feast cookie tart 400 g 239 TL

Yörsan labne 3x180 g 149 TL

Sek %0,6 yağlı yoğurt 3000 g 157 TL

Pınar denge laktozsuz süt 1 L 57,50 TL

Torku dana baton kavurma 1000 g 999 TL

Torku dana kangal sucuk 500 g 329 TL

Torku %3 yağlı yoğurt 3000 g 209 TL

Torku ayran 1 L 49,50 TL

Torku süzme yoğurt 800 g 145 TL

Torku tam yağlı taze kaşar peyniri 1000 g 439 TL

28 Ekim Çarşamba 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Ledli motosiklet sırt çantası 4,990 TL

Vanora tek çekmeceli kitaplık vitrin 8,490 TL

Ledli vitrin kitaplık 12,290 TL

4 kapak 2 çekmeceli gardırop 13,490 TL

Loya sepetli çok amaçlı dolap 4,500 TL

Bu içerik 20 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.