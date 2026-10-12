BİM'e ısıtıcı geliyor! 20-21-23-25 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Bu hafta BİM'e Kumtel ısıtıcı çeşitleri, TCL ve Dijitsu 4K QLED televizyonlar, ProWare hava üfleyici ve hobi/balıkçılık ekipmanları geliyor. Tefal tencere-tava seti, mutfak gereçleri ve ev düzenleyici ürünler öne çıkıyor. Tekstil ve giyim grubunda Ören Bayan yumaklar, eşofman takımları, polar aksesuarlar ve çoraplar yer alırken; çocuklar için oyuncak ve kitap çeşitleri ile kamp malzemeleri de raflarda sporseverleri ve aileleri bekliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

20 Ekim Salı 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Kakaolu fındık kreması Sayley 400 g 69 TL

Bütün fındıklı çikolata Ülker Fındık Rüyası 40,5 g 19,50 TL

Yumuşak şeker Bebeto Bubble Gum 140 g 35 TL

Kitkat F1 figürlü sütlü çikolata Nestle 6x11 g 79 TL

Fındıklı pralin dolgulu Belçika çikolatası Kathy 250 g 149 TL

Oyun kumandası figürlü çikolata Adikam 70 g 119 TL

Fındık dolgulu beyaz çikolata kaplamalı bisküvi Ganache 105 g 149 TL

Riviera zeytinyağı Alsan 5 L 899 TL

Ayçiçek yağı Kırlangıç 5 L 449 TL

Baldo pirinç Efsane 5 kg 369 TL

Bulgur çeşitleri Saban 1 kg 38 TL

Tagliatelle makarna Arbella 400 g 69 TL

Makarna çeşitleri Arbella 500 g 19,75 TL

Tam buğdaylı tortilla lavaş Söke 360 g 20 cm 39 TL

%0,5 yağlı süt Sek 1 L 42,50 TL

Kadayıf topu çeşitleri Künefito 350 g 165 TL

Acılı soğan halka Feast 450 g 62 TL

Kriket patates Feast 1000 g 125 TL

Pizza tost Superfresh 200 g 79,50 TL

Dondurulmuş tatlı Nutella 230 g 399 TL

21 Ekim Çarşamba 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Nofrost buzdolabı Key 490 Nfs 35,450 TL

7 kg çamaşır makinesi Key 712 Cm 17,900 TL

9 kg çamaşır makinesi Key 910 Cm 20,900 TL

4 programlı bulaşık makinesi Key 4014 Bms 17,900 TL

Cam temizleme robotu Kwc-7131 Kiwi 3,750 TL

3 kapaklı gardırop Adore 4,750 TL

4 kapaklı tek çekmeceli kahve köşesi Adore 4,990 TL

23 Ekim Cuma 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Ören Bayan favori yumak 129 TL

Ören Bayan Trend Cake yumak 129 TL

Moli Nella tek kişilik lastikli çarşaf 199 TL

Moli Nella çift kişilik lastikli çarşaf 279 TL

Mutfak halısı 169 TL

Kaşmir Halı bambu banyo paspası 449 TL

Kurulama bezi 65 TL

Tefal karnıyarık tencere (~26 cm) 1,690 TL

Tefal tava (~32 cm) 1,050 TL

Tefal sahan (~22 cm) 999 TL

Tefal düdüklü tencere ~6 L 5,400 TL

Tefal renkli bıçak seti 499 TL

Meyve/sebze bıçağı 89 TL

Bıçak bileyici 299 TL

25 Ekim Pazar 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Kumtel 11 dilim yağlı radyatör ısıtıcı 3,190 TL

Kumtel çift yönlü şömine ısıtıcı 1,590 TL

Kumtel fanlı ısıtıcı 749 TL

Kumtel fanlı konvektör ısıtıcı HC-2948 2,250 TL

Kumtel dikey ısıtıcı 2,190 TL

Zenon mini quartz ısıtıcı 749 TL

TCL 55 inç 4K QLED HDR Google TV 55T61C 27,500 TL

Dijitsu 65 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 65DQ40000 28,500 TL

Dijitsu 32 inç HD Google TV DG27000 7,900 TL

Havit ANC katlanabilir kulaküstü kulaklık H692BT PRO 1,290 TL

Aukes ışıldak 30 LED 499 TL

Aukes tüy toplama cihazı mini pilli 149 TL

The Ebby kamp termosu ~1,5 L 1,790 TL

The Ebby kamp termosu ~2 L 1,990 TL

Piccolo Mondi dinozora dönüşen robot 219 TL

Redka şut ve gol oyunu 259 TL

MGS sök tak oyuncak araba 179 TL

MGS oyuncak metal burunlu tır 279 TL

Articolo çift uçlu çift renkli akrilik kalem 279 TL

Articolo vintage makas seti 249 TL

Articolo tuval 99 TL

Articolo eğlenceli tuval ve taş sanatı seti 279 TL

Articolo kristal taşlı tablo yapım seti (büyük) 459 TL

Articolo kristal taşlı tablo yapım seti (küçük) 249 TL

North Pacific hobi olta takımı 899 TL

ICEMAX hobi ve balıkçı çantası 259 TL

North Pacific olta sehpası 399 TL

North Pacific karbon olta kamışı (~420 cm) 1,250 TL

North Pacific karbon olta kamışı (~420 cm / yeşil) 1,690 TL

Olta misinası 179 TL

Sahte balık kaşık 179 TL

Sahte balık çeşitleri 69 TL

Sahte balık klipsi 69 TL

Fırdöndü 69 TL

Döner kanatlı sahte balık 99 TL

Sahte balık (~7,1 cm) 119 TL

Bu içerik 23 Ekim 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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