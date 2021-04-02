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ŞOK aktüel ürünleri neler? 31 Mart - 6 Nisan haftası ŞOK aktüel ürünleri

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.04.2021 17:37 | Son Güncelleme

ŞOK marketin yayınlamış olduğu 31 Mart - 6 Nisan haftası aktüel ürünler kataloğunda yine birbirinden farklı ürünler tüketiciye sunuldu. Tüketiciler ve vatandaşlar indirimli ürünlerden faydalanmak için ŞOK aktüel ürünleri neler sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki ŞOK aktüel ürünleri neler? İşte 31 Mart - 6 Nisan haftası ŞOK aktüel ürünleri...

ŞOK aktüel ürünleri neler? 31 Mart - 6 Nisan haftası ŞOK aktüel ürünleri

Türkiye'nin büyük market zincirlerinden biri olan ŞOK marketin yayınlamış olduğu 31 Mart - 6 Nisan haftası aktüel ürünler kataloğunda yine birbirinden farklı ürünler tüketicinin beğenisine sunuldu. Vatandaşlar indirimli ürünlerden faydalanabilmek için ŞOK aktüel ürünleri neler sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki ŞOK aktüel ürünleri neler?

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER? 31 MART - 6 NİSAN HAFTASI ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERİ

31 Mart - 6 Nisan tarihleri için yayınlanan ŞOK aktüel kataloğunun ilk sayfasında çaydanlık, su ısıtıcısı, cam cezve, bardak ve servis tabağı gibi mutfak gereçleri yer alıyor. Pottoman marka Türk kahvesi makinesi 279 TL üzerinden satışa sunuluyor.

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İkinci sayfada tencereler, pijama ve terlik gibi ürünler bulunuyor. Granit efektli cam kapaklı derin tencere 79 TL üzerinden satışa sunuluyor.

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Üçüncü sayfada diş macunu, deterjan, şampuan ve bulaşık sabunu gibi temizlik ürünleri bulunuyor. Finisk Powerball kapsül 44,50 TL fiyatı ile tüketiciye sunuluyor.

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Dördüncü sayfada hurma, şekerpare ve kadayıf gibi gıda ürünleri bulunuyor. Lipton demlik poşet çayın 33 TL'den 16 TL'ye kadar indirimde olduğu görülüyor.

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Beşinci sayfada kefir, kakaolu süt ve çikolata gibi yine gıda ürünü ve içecekler yer alıyor.

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Altıncı sayfada ceviz, irmik helvası, trileçe, revani ve puding gibi tatlı ve gıdalar bulunuyor. Gürsoy kıyılmış iç fındık 9,90 TL'den satılıyor.

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Son sayfada ise kuru sele zeytin ve un gibi ürünler bulunuyor. 5 kiloluk Piyale marka un 17,90 TL fiyatı ile satışa sunuluyor.

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