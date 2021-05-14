ŞOK bayramda açık mı? ŞOK market çalışma saatleri

ŞOK Ramazan bayramında açık mı? sorusu vatandaşların gündemde en çok merak ettiği konulardan biri oldu. Tam kapanmaya denk gelen bayram günlerinde market ihtiyacı olan vatandaşlar ŞOK'un çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, Ramazan'da marketler açık mı? İşte, detaylar...

ŞOK BAYRAMDA AÇIK MI?

Zincir marketler arasında yer alan vatandaşların sıklıkla alışveriş yaptığı marketler arasında yer alan ŞOK her bayram olduğu gibi bu bayramda Ramazan Bayramının 1. gününde kapalı olacak. ŞOK, Ramazan Bayramının 2. ve 3. günü açık olacak ve hizmet vermeye devam edecek.

MARKETLER BUGÜN AÇIK MI? BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede kapsamında tam kapanma sürecinde olduğu gibi bayram boyunca marketler 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.



