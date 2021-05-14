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ŞOK bayramda açık mı? ŞOK market çalışma saatleri

14.05.2021 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞOK bayramda açık mı? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ramazan bayramında market alışverişine gitmek isteyen vatandaşlar ŞOK market çalışma saatleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, ŞOK bayramda açık mı? İşte, ŞOK market çalışma saatleri...

ŞOK bayramda açık mı? ŞOK market çalışma saatleri

ŞOK Ramazan bayramında açık mı? sorusu vatandaşların gündemde en çok merak ettiği konulardan biri oldu. Tam kapanmaya denk gelen bayram günlerinde market ihtiyacı olan vatandaşlar ŞOK'un çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, Ramazan'da marketler açık mı? İşte, detaylar...

ŞOK BAYRAMDA AÇIK MI?

Zincir marketler arasında yer alan vatandaşların sıklıkla alışveriş yaptığı marketler arasında yer alan ŞOK her bayram olduğu gibi bu bayramda Ramazan Bayramının 1. gününde kapalı olacak. ŞOK, Ramazan Bayramının 2. ve 3. günü açık olacak ve hizmet vermeye devam edecek.

MARKETLER BUGÜN AÇIK MI? BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede kapsamında tam kapanma sürecinde olduğu gibi bayram boyunca marketler 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.


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Şok
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