ŞOK bugün açık mı, kapalı mı gibi soruların yanıtları hakkında araştırmalar hız kazandı. Bayram hazırlıklarını henüz tamamlamamış olanlar son eksiklerini gidermek adına market alışverişine çıkacaklar. Ancak öncesinde hangi marketlerin açık olduğunu merak ediyorlar. Peki, ŞOK bugün açık mı, kapalı mı? ŞOK market bayram çalışma saatleri nasıl? İşte ŞOK açılış kapanış saatleri

A101 BUGÜN AÇIK MI, KAPALI MI?

Ramazan Bayramı bu yıl 21-22-23 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek.

Zincir marketlerden Ramazan Bayramı'nda açık veya kapalı olup olmadıklarına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak geçtiğimiz bayramları dikkate aldığımızda zincir marketler, Ramazan Bayramı'nın 1. günü kapalı olurken 2 ve 3. günü hizmet vermişti.

Bu senede ŞOK marketin bayramın ilk günü kapalı olup diğer günler hizmet vermesi bekleniyor.

ŞOK MARKET HAKKINDA:

Türkiye’nin 81 ilinde 10.281’i aşan mağazamız, 38 dağıtım merkezimiz ve 45.000’den fazla çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında 699 adet, 2016’da 1.000 adet, 2017’de 1.100 adet, 2018’de 1.000 adet, 2019’da 851 adet, 2020’de 930 adet ve 2021’de 1.102 adet, 2022’de 1.034 yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.



