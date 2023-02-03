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  4. ŞOK'ta 25 TL üzeri alışverişe fırsat! 4 - 7 Şubat kataloğu yayınlandı: Tuvalet kağıdı 52 TL, şampuan 29 TL'den satılacak

ŞOK'ta 25 TL üzeri alışverişe fırsat! 4 - 7 Şubat kataloğu yayınlandı: Tuvalet kağıdı 52 TL, şampuan 29 TL'den satılacak

03.02.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞOK 4 - 7 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak kampanyalı ürünlerin yer aldığı kataloğu yayınladı. Katalogda tekstil, beyaz eşya, ev aletleri, gıda kategorilerinden birçok ürün bulunuyor. 25 TL'nin üzerinde alışveriş yapanlara seçili ürünler indirimli fiyatlarıyla sunulacak. İşte ŞOK 4 - 7 Şubat indirimli ürünler kataloğu...

ŞOK'ta 25 TL üzeri alışverişe fırsat! 4 - 7 Şubat kataloğu yayınlandı: Tuvalet kağıdı 52 TL, şampuan 29 TL'den satılacak

ŞOK marketlerde 4 Şubat Cumartesi günü itibarıyla birçok kategoriden ürün uygun fiyatıyla raflarda yerini alacak. ŞOK'ta 4 ve 7 Şubat tarihleri arasında tuvalet kağıdı 52 TL, şampuan ise 29 TL'den satılacak. İşte ŞOK 4 - 7 Şubat indirimli ürünler kataloğu...

ŞOK 4 - 7 ŞUBAT KATALOĞU

25 TL üzeri alışverilerde 12'li tuvalet kağıdı 67,90 TL yerine 52 TL'den satılacak. Şampuan ise 39,80 TL yerine 29 TL olacak.

ŞOK'ta 25 TL üzeri alışverişe fırsat! 4 - 7 Şubat kataloğu yayınlandı: Tuvalet kağıdı 52 TL, şampuan 29 TL'den satılacak

2 yıl garantili robot süpürge 6 taksit seçeneğiyle 4 bin 199 TL'den satılacak.

ŞOK'ta 25 TL üzeri alışverişe fırsat! 4 - 7 Şubat kataloğu yayınlandı: Tuvalet kağıdı 52 TL, şampuan 29 TL'den satılacak

Akıllı saat 6 taksit ile 999 TL'den, 1800 W tost makinesi ise yine 6 taksit ile bin 699 TL'den satılacak.

ŞOK'ta 25 TL üzeri alışverişe fırsat! 4 - 7 Şubat kataloğu yayınlandı: Tuvalet kağıdı 52 TL, şampuan 29 TL'den satılacak

ŞOK'ta 25 TL üzeri alışverişe fırsat! 4 - 7 Şubat kataloğu yayınlandı: Tuvalet kağıdı 52 TL, şampuan 29 TL'den satılacak

ŞOK'ta 25 TL üzeri alışverişe fırsat! 4 - 7 Şubat kataloğu yayınlandı: Tuvalet kağıdı 52 TL, şampuan 29 TL'den satılacak

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Şok market indirim alışveriş

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