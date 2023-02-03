ŞOK'ta 25 TL üzeri alışverişe fırsat! 4 - 7 Şubat kataloğu yayınlandı: Tuvalet kağıdı 52 TL, şampuan 29 TL'den satılacak

ŞOK marketlerde 4 Şubat Cumartesi günü itibarıyla birçok kategoriden ürün uygun fiyatıyla raflarda yerini alacak. ŞOK'ta 4 ve 7 Şubat tarihleri arasında tuvalet kağıdı 52 TL, şampuan ise 29 TL'den satılacak. İşte ŞOK 4 - 7 Şubat indirimli ürünler kataloğu...

ŞOK 4 - 7 ŞUBAT KATALOĞU

25 TL üzeri alışverilerde 12'li tuvalet kağıdı 67,90 TL yerine 52 TL'den satılacak. Şampuan ise 39,80 TL yerine 29 TL olacak.

2 yıl garantili robot süpürge 6 taksit seçeneğiyle 4 bin 199 TL'den satılacak.

Akıllı saat 6 taksit ile 999 TL'den, 1800 W tost makinesi ise yine 6 taksit ile bin 699 TL'den satılacak.





