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ŞOK'ta fırsatlar bitmiyor: Yüzde 39'a varan indirim! İşte 15 - 21 Şubat kampanyalı ürünler...

16.02.2023 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomik alışverişin uğrak noktalarından biri olan ŞOK marketlerde 15 - 21 Şubat tarihleri arasında birçok ürün uygun fiyatıyla satışa sunulacak. 1 litre zeytinyağı 79 TL'den, 1 litre süt 17,50 TL'den, 2500 gram pirinç 66,95 TL'den satılacak. İşte ŞOK 15 - 21 Şubat fırsat ürünleri kataloğu...

ŞOK'ta fırsatlar bitmiyor: Yüzde 39'a varan indirim! İşte 15 - 21 Şubat kampanyalı ürünler...

ŞOK 15 - 21 Şubat fırsat ürünleri kataloğu yayınlandı. Katalogda, yüzde 39'a varan indirimli ürün yer aldı. Birçok ürün uygun fiyatıyla satılırken birçok ürün de taksitli ödeme kolaylığıyla raflarda yerini alacak. İşte ŞOK 15 - 21 Şubat fırsat ürünleri kataloğu...

ŞOK 15 - 21 ŞUBAT FIRSAT ÜRÜNLERİ

ŞOK marketlerde atıştırmalık, temel gıda, içecek, kahvaltılık türünde birçok ürün uygun fiyatıyla raflarda olacak.

ŞOK'ta fırsatlar bitmiyor: Yüzde 39'a varan indirim! İşte 15 - 21 Şubat kampanyalı ürünler...

Saç kremi yüzde 39'luk indirim ile 41 TL'den, 80'li bulaşık makinesi tableti 199,90 TL'den, 110'lu bulaşık makinesi tableti ise 219 TL'den satılacak.

ŞOK'ta fırsatlar bitmiyor: Yüzde 39'a varan indirim! İşte 15 - 21 Şubat kampanyalı ürünler...

İşte ŞOK 15 - 21 Şubat fırsat ürünleri kataloğu devamı...

ŞOK'ta fırsatlar bitmiyor: Yüzde 39'a varan indirim! İşte 15 - 21 Şubat kampanyalı ürünler...

ŞOK'ta fırsatlar bitmiyor: Yüzde 39'a varan indirim! İşte 15 - 21 Şubat kampanyalı ürünler...

ŞOK'ta fırsatlar bitmiyor: Yüzde 39'a varan indirim! İşte 15 - 21 Şubat kampanyalı ürünler...

ŞOK'ta fırsatlar bitmiyor: Yüzde 39'a varan indirim! İşte 15 - 21 Şubat kampanyalı ürünler...

ŞOK'ta fırsatlar bitmiyor: Yüzde 39'a varan indirim! İşte 15 - 21 Şubat kampanyalı ürünler...

ŞOK'ta fırsatlar bitmiyor: Yüzde 39'a varan indirim! İşte 15 - 21 Şubat kampanyalı ürünler...

ŞOK'ta fırsatlar bitmiyor: Yüzde 39'a varan indirim! İşte 15 - 21 Şubat kampanyalı ürünler...

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Şok market indirim

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