ŞOK'ta fırsatlar bitmiyor: Yüzde 39'a varan indirim! İşte 15 - 21 Şubat kampanyalı ürünler...

ŞOK 15 - 21 Şubat fırsat ürünleri kataloğu yayınlandı. Katalogda, yüzde 39'a varan indirimli ürün yer aldı. Birçok ürün uygun fiyatıyla satılırken birçok ürün de taksitli ödeme kolaylığıyla raflarda yerini alacak. İşte ŞOK 15 - 21 Şubat fırsat ürünleri kataloğu...

ŞOK 15 - 21 ŞUBAT FIRSAT ÜRÜNLERİ

ŞOK marketlerde atıştırmalık, temel gıda, içecek, kahvaltılık türünde birçok ürün uygun fiyatıyla raflarda olacak.

Saç kremi yüzde 39'luk indirim ile 41 TL'den, 80'li bulaşık makinesi tableti 199,90 TL'den, 110'lu bulaşık makinesi tableti ise 219 TL'den satılacak.

İşte ŞOK 15 - 21 Şubat fırsat ürünleri kataloğu devamı...





