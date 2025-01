Sokağın ortasına tezgah açıp döviz bozmaya başladılar! Her 5 metrede 1 sarraf var! 'Dolar Suriye lirasının karşısında değer kaybetti'

Suriye'de Esad rejiminin çökmesinin ardından ekonomi de rahat nefes almaya başladı. Rejim dönemindeki döviz alım-satım yasağının sona ermesiyle sokaklar hareketlendi. Dolar ve Türk Lirası kullanımının arttığı Şam'da sarraflar sokaklarda para bozmaya başladı.

DOLAR REJİM DÖNEMİNDE DAHA DEĞERLİYDİ

Rejim döneminde Dolar bozduğu için cezaevine girdiğini ifade eden Ahmet Saddur, “Ben sarraflıktan önce ticaret yapıyordum. Rejim döneminde doları gizli saklı Suriye Lirasına çeviriyordum. Defalarca para bozduğum için hapse girdim. Artık hiç kimse bize zarar vermiyor ve insanlar rahat bir şekilde paralarını bozuyor. Suriye'de daha önce dolar ile ticaret yapılmıyordu, şimdi insanlar yabancı para birimiyle ticaret yapmayı öğreniyor. Dolar, Suriye Lirası karşısında değer kaybetti ve şu an durumlar daha iyi. Rejim döneminde dolar yasaktı, o yüzden daha yüksek değere sahipti” dedi.

5 METREDE 1 SARRAF VAR!

Şam'da 5 metrede bir sarrafların yer aldığını ifade eden Muhammed Munnir, “Biz her türlü parayı bozuyoruz, daha önce Dolar yasaktı. Şu an her şey güzel ve rahatça işimizi yapabiliyoruz. Her 5 metrede bir sarraflar var, her şey güzel oldu. Rabbim Recep Tayyip Erdoğan'ı Türklere bağışlasın” şeklinde konuştu.

İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır