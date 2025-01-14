FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sokağın ortasına tezgah açıp döviz bozmaya başladılar! Her 5 metrede 1 sarraf var! 'Dolar Suriye lirasının karşısında değer kaybetti'

Sokağın ortasına tezgah açıp döviz bozmaya başladılar! Her 5 metrede 1 sarraf var! 'Dolar Suriye lirasının karşısında değer kaybetti'

14.01.2025 13:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'de 61 yıllık Esad rejiminin devrilmesi ile Suriye sokaklarında da değişim yaşanıyor. Bir değişim ise yabancı para yasağının sona ermesi ile başladı. Şam'da sarraflar sokaklarda döviz bozduruyor. Dolar bozan bir sarraf, “Rejim döneminde dolar yasaktı, o yüzden daha yüksek değere sahipti” sözlerini kullandı.

Sokağın ortasına tezgah açıp döviz bozmaya başladılar! Her 5 metrede 1 sarraf var! 'Dolar Suriye lirasının karşısında değer kaybetti'

Suriye'de Esad rejiminin çökmesinin ardından ekonomi de rahat nefes almaya başladı. Rejim dönemindeki döviz alım-satım yasağının sona ermesiyle sokaklar hareketlendi. Dolar ve Türk Lirası kullanımının arttığı Şam'da sarraflar sokaklarda para bozmaya başladı.

AW370085_04

DOLAR REJİM DÖNEMİNDE DAHA DEĞERLİYDİ

Rejim döneminde Dolar bozduğu için cezaevine girdiğini ifade eden Ahmet Saddur, “Ben sarraflıktan önce ticaret yapıyordum. Rejim döneminde doları gizli saklı Suriye Lirasına çeviriyordum. Defalarca para bozduğum için hapse girdim. Artık hiç kimse bize zarar vermiyor ve insanlar rahat bir şekilde paralarını bozuyor. Suriye'de daha önce dolar ile ticaret yapılmıyordu, şimdi insanlar yabancı para birimiyle ticaret yapmayı öğreniyor. Dolar, Suriye Lirası karşısında değer kaybetti ve şu an durumlar daha iyi. Rejim döneminde dolar yasaktı, o yüzden daha yüksek değere sahipti” dedi.

AW370085_01

5 METREDE 1 SARRAF VAR!

Şam'da 5 metrede bir sarrafların yer aldığını ifade eden Muhammed Munnir, “Biz her türlü parayı bozuyoruz, daha önce Dolar yasaktı. Şu an her şey güzel ve rahatça işimizi yapabiliyoruz. Her 5 metrede bir sarraflar var, her şey güzel oldu. Rabbim Recep Tayyip Erdoğan'ı Türklere bağışlasın” şeklinde konuştu.

AW370085_02

İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
35,49
35,50
% 0.02
13:43
Euro
36,43
36,43
% 0.39
13:43
İngiliz Sterlini
43,25
43,26
% 0.05
13:43
Avustralya Doları
21,95
21,96
% 0.39
13:43
İsviçre Frangı
38,73
38,74
% 0.22
13:43
Rus Rublesi
0,35
0,35
% 0.02
13:43
Çin Yuanı
4,84
4,84
% 0.02
13:41
İsveç Kronu
3,16
3,16
% 0.54
13:43
Anahtar Kelimeler:
döviz suriye dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekliyi üzecek haber 2025'te geldi

Emekliyi üzecek haber 2025'te geldi

Bakanlık harekete geçti, piyasadan toplatılıyor! Markalar açıklandı

Bakanlık harekete geçti, piyasadan toplatılıyor! Markalar açıklandı

Maaşlı çalışanken şimdi patron oldular! Parmakla gösteriliyorlar

Maaşlı çalışanken şimdi patron oldular! Parmakla gösteriliyorlar

Ekran arkasında yaşananları açık açık anlattı: "Müge Anlı'da seni de yediler" denilince...

Ekran arkasında yaşananları açık açık anlattı: "Müge Anlı'da seni de yediler" denilince...

Yangınları önceden tahmin etmişti! "Bunun olacağını biliyordum"

Yangınları önceden tahmin etmişti! "Bunun olacağını biliyordum"

Gram altında '4 bin 500 TL' diyerek tarih verdi! 'Yanılgı olmasın'

Gram altında '4 bin 500 TL' diyerek tarih verdi! 'Yanılgı olmasın'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.