FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı

Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.05.2020 10:18 | Son Güncelleme

Solunum cihazları ve bunların sarf malzemeleri, ihracı ön izne bağlı mallar listesinden çıkarılırken, etil alkol, kolonya, dezenfektan ve hidrojen peroksit ihracatında kayıt ve izin uygulamasına son verildi.

Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı

Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen ventilatör, ecmo, oksijen konsantörü, ventilatör sarfları, hasta devreleri, kanül, entübasyon tüpleri ve yoğun bakım monitörleri ihracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan ön izin alınması uygulamasına son verildi.

Bakanlığın İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, etil alkol, kolonya, dezenfektan ve hidrojen peroksit, kayıt ve izin olmaksızın ihraç edilebilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı halk sağlığının korunmasında ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde önemli ihtiyaç kalemleri olan solunum cihazları ve sarf malzemelerinin ihracatı ön iznine bağlanmıştı.

Kovid-19'un Türkiye genelinde yayılması durumunda üretim kapasitesinin iç talebi karşılamaya yetmesi amacıyla virüs tehdidine karşı hazırlıksız kalınmamasını teminen, etil alkol, kolonya, dezenfektan ve hidrojen peroksitin ihracatı kayıt altına alınmış ve kayıt verilebilmesi için Ticaret Bakanlığının onayının alınması zorunlu kılınmıştı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç! Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç!
İBB duyurdu! Fiyatı 1 TL olacakİBB duyurdu! Fiyatı 1 TL olacak
Ev hanımlarının emeklilik hayali gerçek oluyor! Ev hanımlarının emeklilik hayali gerçek oluyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ihracat, solunum cihazı, izin, kolonya,

En Çok Okunan Haberler

Flaş haber! Kim Jong-un 20 gün sonra ortaya çıktı

Flaş haber! Kim Jong-un 20 gün sonra ortaya çıktı

Programı yayından kaldırılmıştı! Müge Anlı'dan flaş açıklama

Programı yayından kaldırılmıştı! Müge Anlı'dan flaş açıklama

İBB duyurdu! Fiyatı 1 TL olacak

İBB duyurdu! Fiyatı 1 TL olacak

İŞKUR yeni ilanlar yayınladı! 4000 TL maaşla işçi arıyorlar!

İŞKUR yeni ilanlar yayınladı! 4000 TL maaşla işçi arıyorlar!

Dolar kritik seviyeyi geçti

Dolar kritik seviyeyi geçti

6 bin 900 TL maaşla, 2 bin işçi arıyorlar

6 bin 900 TL maaşla, 2 bin işçi arıyorlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Yeni banknotlar geliyor! 4 Mayıs'ta tedavülde olacak

Yeni banknotlar geliyor! 4 Mayıs'ta tedavülde olacak

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İhtiyaç sahiplerine 176 milyon ayrıldı

İhtiyaç sahiplerine 176 milyon ayrıldı

Dünya Bankası’ndan altın fiyatı tahmini

Dünya Bankası’ndan altın fiyatı tahmini

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6 bin 900 TL maaşla, 2 bin çay işçisi arıyorlar

6 bin 900 TL maaşla, 2 bin işçi arıyorlar

Dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz üretildi

Maliyeti yüzde 95 azalacak cihaz üretildi

Halk Ekmek pide üretimine başladı! Fiyatı 1 TL olacak

İBB duyurdu! Fiyatı 1 TL olacak

Dolar 7 lirayı geçti

Dolar kritik seviyeyi geçti

Borsa İstanbul'dan son 15 ayın en iyi performansı

Borsa İstanbul'dan son 15 ayın en iyi performansı

İstanbul'un enflasyonu belli oldu

İstanbul'un enflasyonu belli oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.