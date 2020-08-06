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Somalı madencilerin kıdem ve ihbar tazminat başvuruları başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.08.2020 11:31 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Manisa Soma'da bulunan Işıklar, Geventepe ve Atabacası kömür ocağında çalışan işçilerin kıdem ve ihbar tazminat başvurularının başladığını belirterek, 28 Eylül'e kadar Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) bağlı Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü’ne başvuru yapılabileceğini açıkladı.

Somalı madencilerin kıdem ve ihbar tazminat başvuruları başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eynez kömür ocağında çalışırken Işıklar, Geventepe ve Atabacası maden ocaklarına aktarılan madencilerin kıdem ve ihbar tazminatı almaları için ilgili kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi ve 28 Temmuz'da Resmi Gazete’de yayımlandı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Fatih Dönmez, şunları kaydetti:

"Işıklar, Geventepe ve Atabacası kömür ocaklarında çalışan madencilerin, 28 Eylül’e kadar yapacakları başvuruyla tazminatları takip eden 6 ay içinde ödenecek. Başvuruda bulunarak tazminat almaya hak kazanan madencilerimizin ödemelerini süratle yapacağız. Madencilerimize dün olduğu gibi bugün de destek olmaya, haklarını korumaya devam ediyoruz. Bakanlık olarak madenlerdeki denetim faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Kanun teklifinin hazırlanmasında ve yürürlüğe girmesinde emeği geçenlere teşekkürlerimi iletiyorum. Hayırlı, uğurlu olsun."

Bakan Dönmez ayrıca "Eynez kömür ocağında çalışan madencilerimize de başvuruda bulunup tazminat almaya hak kazanan 2050 madencimize toplamda 36.2 milyon TL’lik kıdem ve ihbar tazminatlarını ödedik" dedi.

KAYNAK:DHA


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