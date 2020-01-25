Sömestir tatilinde aileler ortalama 7 gün tatil yapıyor

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Enuygun.com Ticaret Müdürü Orkun Özkan, "Sömestir tatilinde bilet satın alanlar ortalama 7 gün tatil yapmayı tercih etti." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Özkan,tatile gitmek isteyenlerin yanı sıra farklı şehirlerdeki yakınlarını ziyaret etmek isteyen özellikle çocuklu ailelerin,2 haftalık yarı yıl tatilini tercih ettiğini söyledi.

Özkan, sömestir tatili için gerek uçak gerekse otobüs bileti satışlarında artış yaşadıklarını belirtti.

Bu yıl Enuygun.com'dan sömestir tatili için uçak biletinde yurt içinde en çok İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Adana'ya bilet alındığını kaydeden Özkan, "Yurt dışı bilet sıralamasında ilk 5'te Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart gibi Almanya şehirleriyle birlikte, Amsterdam ve Bakü de yer alıyor.

Bu talep artışında hem son dönem Almanya'ya promosyon biletlerinin fazla oluşu, hem de bu ülkede sevdiklerini ziyaret etmek isteyen gurbetçi yakınlarının etkisi var." açıklamasında bulundu.

Özkan, geçen yıl başlattıkları otobüs bileti satışına ilginin her geçen gün arttığını belirterek, "Sömestir tatili için Enuygun.com’dan otobüs bileti alanlar en çok Ankara, İstanbul, Adana, İzmir ve Gaziantep'i tercih etti. Uçak biletinde olduğu gibi aynı hizmet kalitesiyle otobüs biletinde de hızlı, kolay ve güvenli bir deneyim sunuyoruz. Bu yüzden kullanıcılarımız otobüs bileti alırken de Enuygun.com'u terch ediyor." diye konuştu.

Özkan, Enuygun.com'un verilerine göre, 17 Ocak Cuma akşamı başlayıp 3 Şubat Pazartesi günü sona erecek sömestir tatilinde bilet satın alanların ortalama 7 gün tatil yapmayı tercih ettiğini kaydetti.

