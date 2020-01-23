Sompo Sigorta iklim değişikliğinde gelecek 10 yıla vurgu yaptı

İSTANBUL (AA) - Sompo Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek, "Artık gezegenimizle ilgili risklerin bu yeni iklim gerçeği ile yönetilmesi gerekiyor. Bu nedenle gelecek 10 yıllık sürede hükümetler, özel şirketler ve sivil toplum dünyasının tüm dünyada kararlı inisiyatifler üstlenerek bu alanda hızla aksiyona geçmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sompo Sigorta'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek, şirketin, hayata geçirdiği "Yerküreye Saygı" projesini kararlılıkla sürdürerek, kurumsal vatandaşlık görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Projeyle küresel iklim değişikliği konusunda toplumsal ve bireysel farkındalığı artırmayı amaçladıklarını belirten Şimşek, Dünya Ekonomik Forumu tarafından bu yıl 50'ncisi düzenlenen Davos Zirvesi'nde de en acil gündemin iklim değişikliği olduğuna dikkati çekti.

Türkiye dahil olmak üzere dünyanın her yerinde deneyimlenen doğal afetler, aşırı hava olayları ve su kaynakları ile ilgili sorunların temel nedeni olan küresel ısınmaya karşı, 2020 yılı itibarıyla kritik bir eşiğe gelindiğini vurgulayan Şimşek, "Gelecek 10 yıllık sürede başta karbon salınımının en az yüzde 30 düzeyinde azaltılması için enerji gereksiniminin, sürdürülebilir kaynaklardan temini olmak üzere; hükümetler, özel şirketler ve sivil toplum dünyasının tüm dünyada kararlı inisiyatifler üstlenerek bu alanda hızla aksiyona geçmeleri gerekiyor. Tüm ülkelerin, önümüzdeki 50 yıl için kapsamlı risk senaryolarını ve ulusal iklim değişikliği eylem planlarını hazırlayarak devreye almaları gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.