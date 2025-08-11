Son 1 yılda yüzde 60 arttı ama 'İstenen seviyede değil' Talep çok olunca fiyatlar da...

Özel sağlık sigortasına olan ilgi son 1 yılda yüzde 60 artarak 8 milyonu aştı. Uygun fiyatlı olmasından kaynaklı olarak olarak tamamlayıcı sağlık sigortasına da ilgi arttı. Ancak taleple birlikte sigorta fiyatlarında da artış yaşandığı ve bu yıl fiyat artışının yüzde 62'nin üzerinde olduğu ifade edildi.

Ekol TV'ye konuşan Sigorta Uzmanı Mithat Bekan, fiyat artışlarının başlıca sebeplerini sağlık sektöründeki yeni tedavi ve görüntüleme yöntemleri, hastane masrafları, doktor ücretleri ve ameliyatlarda kullanılan ithal ilaçlar ve parçalar olarak sıraladı.

İSTENEN SAYIDA DEĞİL

Ayrıca, Türkiye'deki enflasyonist ortamın da sağlık giderlerini yükselttiğini belirten Bekan, Covid-19 salgını sonrasında tüketicide sağlık sigortası yaptırma bilincinin arttığını, ancak sigortalı sayısının hala istenen seviyede olmadığını vurguladı.



TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI VE FİYAT ZİRVESİ

Tamamlayıcı sağlık sigortasının Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı çalışan, SSK'lı veya Bağ-Kur'luların faydalanabileceği bir sistem olduğunu dile getiren Bekan, bu sistemin Türkiye'de çok iyi uygulandığını söyledi.

Sigorta şirketlerinin anlaşmalı hastane sayılarını sürekli artırdığını belirten Bekan, bazı özel hastanelerin SGK ile anlaşma yapmamasından kaynaklanan sıkıntılara da değindi.

DÖVİZ KURU ETKİLİYOR

Özel sağlık sigortası sahiplerinin, sigortaları olduğu için hastaneye çok sık gitmesinin sigorta şirketlerinin maliyetlerini artırdığını ve bu durumun da sigorta fiyatlarına yansıdığını ifade etti. Sigorta Uzmanı Bekan, döviz kurundaki artışın da sağlık sektöründeki ithal teknolojik cihazlar ve ilaçlar nedeniyle fiyatlara etki ettiğini sözlerine ekledi.