FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Son 1 yılda yüzde 60 arttı ama 'İstenen seviyede değil' Talep çok olunca fiyatlar da...

Özel sağlık sigortası yaptıranları sayısı son 1 yılda yüzde 60 arttı. Özellikle tamamlayıcı sağlık sigortasına olan talep artmaya devam ediyor. Ancak talebin artmasından dolayı sigorta fiyatlarında da artış yaşanmaya başladı. Bu yıl fiyat artışının yüzde 62'nin üzerinde olduğu ifade edildi.

Son 1 yılda yüzde 60 arttı ama 'İstenen seviyede değil' Talep çok olunca fiyatlar da...
Ezgi Sivritepe

Özel sağlık sigortasına olan ilgi son 1 yılda yüzde 60 artarak 8 milyonu aştı. Uygun fiyatlı olmasından kaynaklı olarak olarak tamamlayıcı sağlık sigortasına da ilgi arttı. Ancak taleple birlikte sigorta fiyatlarında da artış yaşandığı ve bu yıl fiyat artışının yüzde 62'nin üzerinde olduğu ifade edildi.

Son 1 yılda yüzde 60 arttı ama İstenen seviyede değil Talep çok olunca fiyatlar da... 1

Ekol TV'ye konuşan Sigorta Uzmanı Mithat Bekan, fiyat artışlarının başlıca sebeplerini sağlık sektöründeki yeni tedavi ve görüntüleme yöntemleri, hastane masrafları, doktor ücretleri ve ameliyatlarda kullanılan ithal ilaçlar ve parçalar olarak sıraladı.

Son 1 yılda yüzde 60 arttı ama İstenen seviyede değil Talep çok olunca fiyatlar da... 2

İSTENEN SAYIDA DEĞİL

Ayrıca, Türkiye'deki enflasyonist ortamın da sağlık giderlerini yükselttiğini belirten Bekan, Covid-19 salgını sonrasında tüketicide sağlık sigortası yaptırma bilincinin arttığını, ancak sigortalı sayısının hala istenen seviyede olmadığını vurguladı.
Son 1 yılda yüzde 60 arttı ama İstenen seviyede değil Talep çok olunca fiyatlar da... 3

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI VE FİYAT ZİRVESİ

Tamamlayıcı sağlık sigortasının Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı çalışan, SSK'lı veya Bağ-Kur'luların faydalanabileceği bir sistem olduğunu dile getiren Bekan, bu sistemin Türkiye'de çok iyi uygulandığını söyledi.

Sigorta şirketlerinin anlaşmalı hastane sayılarını sürekli artırdığını belirten Bekan, bazı özel hastanelerin SGK ile anlaşma yapmamasından kaynaklanan sıkıntılara da değindi.

Son 1 yılda yüzde 60 arttı ama İstenen seviyede değil Talep çok olunca fiyatlar da... 4

DÖVİZ KURU ETKİLİYOR

Özel sağlık sigortası sahiplerinin, sigortaları olduğu için hastaneye çok sık gitmesinin sigorta şirketlerinin maliyetlerini artırdığını ve bu durumun da sigorta fiyatlarına yansıdığını ifade etti. Sigorta Uzmanı Bekan, döviz kurundaki artışın da sağlık sektöründeki ithal teknolojik cihazlar ve ilaçlar nedeniyle fiyatlara etki ettiğini sözlerine ekledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Davayı kazandı 'Elimiz gitmiyor'Davayı kazandı 'Elimiz gitmiyor'
Türkiye’deki en ucuz otomatik vites otomobiller!Türkiye’deki en ucuz otomatik vites otomobiller!

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
40,69
40,70
% 0.04
16:20
Euro
47,34
47,34
% -0.13
16:20
İngiliz Sterlini
54,68
54,69
% -0.12
16:20
Avustralya Doları
26,48
26,50
% -0.12
16:20
İsviçre Frangı
50,15
50,18
% -0.31
16:20
Rus Rublesi
0,51
0,51
% 0.13
16:12
Çin Yuanı
5,66
5,67
% 0.05
16:20
İsveç Kronu
4,22
4,23
% -0.6
16:20
Anahtar Kelimeler:
döviz Türkiye özel sağlık sigortası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çanakkale'de korkunç görüntüler! Alevler evlere ulaştı

Çanakkale'de korkunç görüntüler! Alevler evlere ulaştı

TMSF, Ekotürk TV kanalına el koydu! Kayyum...

TMSF, Ekotürk TV kanalına el koydu! Kayyum...

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6.5 uyarısı! "Ova çöküyor"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6.5 uyarısı! "Ova çöküyor"

Fiyatlar nedeniyle pazarcıya kızdı, 36 bin TL'lik ayakkabısı gündem oldu

Fiyatlar nedeniyle pazarcıya kızdı, 36 bin TL'lik ayakkabısı gündem oldu

Kamil Koç hacklendi! Dev firmadan açıklama

Kamil Koç hacklendi! Dev firmadan açıklama

10 dakikada yapıp 250 TL'ye satıyor! Gelen bir daha geliyor, alan bir daha alıyor

10 dakikada yapıp 250 TL'ye satıyor! Gelen bir daha geliyor, alan bir daha alıyor

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.