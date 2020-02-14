Son 18 yılın en yüksek cari fazlası verildi

Hükümetin aldığı tedbirler ve ekonomideki dengelenme süreciyle cari işlemler hesabı 2019 yılını pozitif tamamladı. Cari işlemler hesabı, 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla 47 milyar 347 milyon dolar ve 28 milyar 261 milyon dolar cari açık vermişti. Geçen yıl ise alınan önlemlerin etkisiyle cari işlemler hesabı 1 milyar 674 milyon dolar cari fazla verdi.

Böylece 2001 yılından bu yana ilk defa ve en yüksek cari fazla verilmek suretiyle yıl tamamlandı.

Yıllar sonra 2019'da cari fazla verilmesinde ithalatın yıllık yüzde 9,1 daralmasının, ihracatın yüzde 2,1 artışının ve turizm gelirindeki yüzde 17 yükselişin etkili olduğunu belirten ekonomistler, 2020 yılında ise ülke ekonomisinin büyüme patikasına girmesiyle cari fazlanın gerileyerek makul cari açık konumuna geleceğini tahmin ediyor.

Petrol fiyatlarının cari açığı azaltıcı etkisi devam edebilir

AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi, son 12 aylık cari dengenin 2019'da 1,67 milyar dolar (GSYH'ya oranla yüzde 0,2) fazlaya gerilerken, 2001'den beri ilk ve en yüksek cari fazlaya işaret ettiğini söyledi.