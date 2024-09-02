FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son 5 ayda yüzde 15'i buldu! Milyonlar havada uçuşuyordu, sert düşüş... İstanbul kararı taksi plakası fiyatlarını sarstı

Son 5 ayda yüzde 15'i buldu! Milyonlar havada uçuşuyordu, sert düşüş... İstanbul kararı taksi plakası fiyatlarını sarstı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
02.09.2024 15:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da UKOME'nin onayıyla 2500 yeni taksi plakası ihalesi yapılacak. Bu karar sonrası mevcut taksi plakası fiyatlarında düşüş görüldü. Karar sonrası taksi fiyatları yüzde 6 değer kaybetti. Son 5 ayda ise taksi plakası fiyatlarındaki düşüş yüzde 15'i aşmış durumda.

Son 5 ayda yüzde 15'i buldu! Milyonlar havada uçuşuyordu, sert düşüş... İstanbul kararı taksi plakası fiyatlarını sarstı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) geçen hafta toplanarak Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ni onaylamıştı. Bu kapsamda Megakent için 2500 adet ek taksi plakası ihalesi yapılacak. Böylece İstanbul’daki taksi plakası sayısı artacak.

iStock-521151085

TAKSİ PLAKASI FİYATLARINDA DÜŞÜŞ!

Ancak yeni taksi plakalarının ihale edilmesi kararının ardından mevcut taksi plakası fiyatlarında düşüş görüldü. CNBC-e’nin haberine göre, 1 Nisan’dan beri takip edilen üç taksi plakası satıcısının fiyatları UKOME toplantısı sonrası nominal olarak son ayların en düşük seviyesine geldi.

iStock-493552724

YÜZDE 15'LİK GERİLEME

1 Nisan’da listeye alınan üç plakanın fiyatları sırasıyla 7 milyon TL, 6,60 milyon TL ve 6,52 milyon TL seviyesindeydi. Bu plakaların fiyatları UKOME toplantısı öncesinde (yine aynı sırayla) 6,1 milyon, 6,1 milyon ve 6 milyon TL olarak listelenmişti. UKOME toplantısı sonrası söz konusu taksilerin fiyatları 5,75 milyon lira, 5,75 milyon lira ve 5,7 milyon liraya indi. Yani toplantı sonrası fiyatlar yaklaşık yüzde 6 geriledi. Aynı karşılaştırma 1 Nisan tarihiyle yapıldığında fiyatlardaki düşüşün yüzde 15 seviyesinde olduğu görülüyor.

iStock-1405024978

Bir plaka satıcısı kendi sistemlerinde fiyatların 5,45 milyon TL’ye gerilediğini aktardı. Adının açıklanmasını istemeyen satıcı bir taksi plakasının değerinin 10 milyon lira olması gerektiğini ifade ederek, “Faizler yüksek, piyasada plaka yatırımı yapan vatandaş kalmadı. Normalde bu plakanın değerinin 10 milyon TL olması gerekiyor. Bu plakanın kirası ise 28 bin TL” diye konuştu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
taksi
En Çok Okunan Haberler
Gözler ona çevrilmişti! Müge Anlı'dan 'Narin' açıklaması

Gözler ona çevrilmişti! Müge Anlı'dan 'Narin' açıklaması

Mehmet Kasım Gülpınar, partisinden istifa etti

Mehmet Kasım Gülpınar, partisinden istifa etti

EYT, kademeli emeklilik derken ‘67 yaş’ sözleri olay oldu

EYT, kademeli emeklilik derken ‘67 yaş’ sözleri olay oldu

SSK ve Bağ-Kur emeklisine bir ‘sıfır zam’ vakası daha!

SSK ve Bağ-Kur emeklisine bir ‘sıfır zam’ vakası daha!

2200 dolar maaşları var eleman bulunamıyor! Günde 500 telefon geliyor

2200 dolar maaşları var eleman bulunamıyor! Günde 500 telefon geliyor

'Fiyatlar pahalı! 3 bin TL olmuş' Onlara talep arttı ama çırak yok

'Fiyatlar pahalı! 3 bin TL olmuş' Onlara talep arttı ama çırak yok

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı! Çok satan ürünler indirimde

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı! Çok satan ürünler indirimde

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.