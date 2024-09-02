Son 5 ayda yüzde 15'i buldu! Milyonlar havada uçuşuyordu, sert düşüş... İstanbul kararı taksi plakası fiyatlarını sarstı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) geçen hafta toplanarak Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ni onaylamıştı. Bu kapsamda Megakent için 2500 adet ek taksi plakası ihalesi yapılacak. Böylece İstanbul’daki taksi plakası sayısı artacak.

TAKSİ PLAKASI FİYATLARINDA DÜŞÜŞ!

Ancak yeni taksi plakalarının ihale edilmesi kararının ardından mevcut taksi plakası fiyatlarında düşüş görüldü. CNBC-e’nin haberine göre, 1 Nisan’dan beri takip edilen üç taksi plakası satıcısının fiyatları UKOME toplantısı sonrası nominal olarak son ayların en düşük seviyesine geldi.

YÜZDE 15'LİK GERİLEME

1 Nisan’da listeye alınan üç plakanın fiyatları sırasıyla 7 milyon TL, 6,60 milyon TL ve 6,52 milyon TL seviyesindeydi. Bu plakaların fiyatları UKOME toplantısı öncesinde (yine aynı sırayla) 6,1 milyon, 6,1 milyon ve 6 milyon TL olarak listelenmişti. UKOME toplantısı sonrası söz konusu taksilerin fiyatları 5,75 milyon lira, 5,75 milyon lira ve 5,7 milyon liraya indi. Yani toplantı sonrası fiyatlar yaklaşık yüzde 6 geriledi. Aynı karşılaştırma 1 Nisan tarihiyle yapıldığında fiyatlardaki düşüşün yüzde 15 seviyesinde olduğu görülüyor.

Bir plaka satıcısı kendi sistemlerinde fiyatların 5,45 milyon TL’ye gerilediğini aktardı. Adının açıklanmasını istemeyen satıcı bir taksi plakasının değerinin 10 milyon lira olması gerektiğini ifade ederek, “Faizler yüksek, piyasada plaka yatırımı yapan vatandaş kalmadı. Normalde bu plakanın değerinin 10 milyon TL olması gerekiyor. Bu plakanın kirası ise 28 bin TL” diye konuştu.