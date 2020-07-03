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Son 7 yıllık iş hayatına bakılıyor! Emeklilikte büyük avantaj için şartlar...

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.07.2020 14:37 | Son Güncelleme

Emeklilik, çalışan tüm vatandaşların en büyük amacıdır. Çünkü emeklilik uzun yıllar süren emeklerin meyvelerinin toplandığı oldukça keyifli bir zamandır. Bu nedenle vatandaşlar çalışma hayatlarında yerine getirdikleri şartları dikkate alarak emeklilik zamanına dair sorgulamalarını yaparlar. Yaşlılık döneminde kişilerin güvencesi haline gelen emeklilik zamanı milyonlarca vatandaşın ortak konusudur.

Son 7 yıllık iş hayatına bakılıyor! Emeklilikte büyük avantaj için şartlar...

Emeklilik kanununda sürekli olarak yapılan değişiklikler vatandaşların kafasını iyiden iyiye karıştırmaya başladı. Emeklilik konusundaki güncellemelerde birkaç tarih mihenk taşı olarak kabul edilir. Sigorta başlangıç tarihinin doğrudan emeklilik zamanı ve maaşını etkilemesinde emeklilik kanunu kapsamında düzenleme tarihlerinin payı yadsınamaz. İşte o milat kabul edilen tarihlerden biri; 2008! 1 Ekim 2008 tarihi ve öncesinde sigorta girişi olan vatandaşlar emeklilik türünü seçebiliyorlar. Başka bir ifadeyle emekli olacakları kuruma kendileri karar verebiliyorlar.

Emeklilik şartlarını yerine getiren vatandaşların maaş alacakları kurum, normal durumlarda tüm iş hayatına bakılarak karar verilir. Ancak 2008 ve öncesinde sigorta girişi olanların emeklilik için çalışma hayatının son 7 yıllık prim ödemelerine dikkat edilir. Bu durum kişilere istedikleri kurumdan emekli olma hakkını verirken emekli maaşlarının daha yüksek olabilmesinin de önü açılıyor. Peki bu durum nasıl işliyor? İşte 2008 sigorta girişi olanların emeklilik avantajı...

ÇALIŞMA HAYATININ 3.5 YILI DİKKATE ALINIR

20-30 yıl süren çalışma hayatı boyunca kişilerin çeşitli sigortalılık türünde bulunması oldukça doğal bir durumdur. Bu nedenle sigorta başlangıç tarihi dikkate alınarak kişilerin çalışma hayatı incelenir ve emekli olacağı kuruma karar verilir.

1 Ekim 2008 tarihi ve öncesinde ilk defa sigortalı olanlar için ise prosedür farklı ilerler. Çünkü tarihler arasında sigorta başlangıcı olanların son 7 yıllık hizmet süresinden 1261 gün (3.5 yıl) belirleyici olur. Son 7 yıllık sigortalılık süresinde kurumlara ödenen prim miktarının eşit olması halinde ise; son sigortalılık türüne göre emekliliğe karar verilir.

Bu noktada; BAĞ-KUR ve Emekli Sandığında sigorta girişi bulunan vatandaşların 7 yıllık hizmet süresinin 3.5 yılını SSK'ya prim ödeyerek geçirmesi halinde daha yüksek emekli maaşına sahip olmasının önü açılır. SSK'lıların BAĞ-KUR emeklisinden 200-300 TL daha yüksek maaş aldığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Aynı zamanda bu kişilerin 900 prim günü daha erken emekli olabilmesinin yolu açılır.

ÇALIŞMA HAYATINA DEVAM EDİLEBİLİR

1 Ekim 2008 tarihi ve öncesinde ilk kez sigortalandırılan kişiler emeklili maaşlarına kavuştuktan sonra da iş hayatını sürdürebilirler. Bunun için kişilerin Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödemelerini yapmaları yeterli olur.

DAHA DÜŞÜK PRİM ÖDEMESİ YAPILIR

1 Ekim 2008 tarihi ve öncesinde SGK'ya sigortalı olarak bildirilen kişilerin emekliliği hak edebilmesi için 7000 prim günü ödemesi yapması gerekir. Bu tarihten sonra sigortalı olanlar ise emekli maaşlarını alabilmek için 7200 prim günü şartını tamamlamalıdır. Ancak 7 yıllık aktif hizmet süresi içerisinde askerlik, doğum başta olmak üzere yapılan hizmet borçlanmaları emeklilik için tamamlayıcı olmaz.

HİZMET BİRLEŞTİRMESİ HAKKI VERİLİR

Kişiler aynı anda birden fazla sigortalılık türünde bağlı olarak SGK'ya bildirilirler. Mesela bir işletmesi olduğu için kişi BAĞ-KUR'lu olurken; sigortalı olarak bir işte çalıştığı içinde SSK'lı olur. Ancak bu aşamada kişilerin adına kendi ve işvereni tarafından ödenen primlerin kabul edilebilmesi için hizmet birleştirme yapılması gerekir. Kişilerin hizmet birleştirme hakkını kullanması için bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumuna talebini iletmesi yeterli olur.

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