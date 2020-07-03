Son 7 yıllık iş hayatına bakılıyor! Emeklilikte büyük avantaj için şartlar...

Emeklilik kanununda sürekli olarak yapılan değişiklikler vatandaşların kafasını iyiden iyiye karıştırmaya başladı. Emeklilik konusundaki güncellemelerde birkaç tarih mihenk taşı olarak kabul edilir. Sigorta başlangıç tarihinin doğrudan emeklilik zamanı ve maaşını etkilemesinde emeklilik kanunu kapsamında düzenleme tarihlerinin payı yadsınamaz. İşte o milat kabul edilen tarihlerden biri; 2008! 1 Ekim 2008 tarihi ve öncesinde sigorta girişi olan vatandaşlar emeklilik türünü seçebiliyorlar. Başka bir ifadeyle emekli olacakları kuruma kendileri karar verebiliyorlar. Emeklilik şartlarını yerine getiren vatandaşların maaş alacakları kurum, normal durumlarda tüm iş hayatına bakılarak karar verilir. Ancak 2008 ve öncesinde sigorta girişi olanların emeklilik için çalışma hayatının son 7 yıllık prim ödemelerine dikkat edilir. Bu durum kişilere istedikleri kurumdan emekli olma hakkını verirken emekli maaşlarının daha yüksek olabilmesinin de önü açılıyor. Peki bu durum nasıl işliyor? İşte 2008 sigorta girişi olanların emeklilik avantajı...

ÇALIŞMA HAYATININ 3.5 YILI DİKKATE ALINIR 20-30 yıl süren çalışma hayatı boyunca kişilerin çeşitli sigortalılık türünde bulunması oldukça doğal bir durumdur. Bu nedenle sigorta başlangıç tarihi dikkate alınarak kişilerin çalışma hayatı incelenir ve emekli olacağı kuruma karar verilir. 1 Ekim 2008 tarihi ve öncesinde ilk defa sigortalı olanlar için ise prosedür farklı ilerler. Çünkü tarihler arasında sigorta başlangıcı olanların son 7 yıllık hizmet süresinden 1261 gün (3.5 yıl) belirleyici olur. Son 7 yıllık sigortalılık süresinde kurumlara ödenen prim miktarının eşit olması halinde ise; son sigortalılık türüne göre emekliliğe karar verilir. Bu noktada; BAĞ-KUR ve Emekli Sandığında sigorta girişi bulunan vatandaşların 7 yıllık hizmet süresinin 3.5 yılını SSK'ya prim ödeyerek geçirmesi halinde daha yüksek emekli maaşına sahip olmasının önü açılır. SSK'lıların BAĞ-KUR emeklisinden 200-300 TL daha yüksek maaş aldığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Aynı zamanda bu kişilerin 900 prim günü daha erken emekli olabilmesinin yolu açılır.