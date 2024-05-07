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Son bir ayda 100 liradan fazla zam gelmişti! Et fiyatları ters köşe... 35 ila 50 TL arasında indirim geliyor!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.05.2024 11:09
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Peş peşe zamlarla rekorlara imza atan kırmızı et fiyatlarında bu kez indirim haberi geldi. İthal gelen büyükbaş hayvanların piyasa girmesiyle düşüş başladı.

Son bir ayda 100 liradan fazla zam gelmişti! Et fiyatları ters köşe... 35 ila 50 TL arasında indirim geliyor!

Son bir ayda 100 liradan fazla zamlanan kırmızı et fiyatlarına bu kez indirim geldi. Kıyma ve kuşbaşı gibi temel ürünlerde etiketlere kilo başına en az 35 liralık indirim yansıdı. Sektör temsilcilere Kurban Bayramı'na kadar yeni bir zam beklemiyor.

KURBAN BAYRAMINDA İLK!

NTV'ye konuşan İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, "Kurban Bayramı öncesi ilk defa bir düşüş yaşıyoruz. Geçen hafta 15 lira, bu hafta da 20 lira indirim geldi. Esnafımıza indirimleri halkımıza yansıtması için mesaj attık. Esnafımızdan en az 35-50 TL arası indirim bekliyoruz. Biz de uygulamaya başladık." dedi.

kasap

İNDİRİMİN ARKASINDA İTHAL BÜYÜKBAŞLAR VAR

Kırmızı et fiyatlarına gelen indirimin arkasındaysa ithal gelen büyükbaş hayvanların kurbanlık olarak piyasaya girmesi var.

Tüfekçi, "Yurt dışından ithal edilen etler vakıflara verilmeye başlandı. Şu anda hemen hemen 5-6 vakıfla anlaşma yapılmış durumda ve devam etmekte." değerlendirmesini yaptı.

Vatandaşlarsa indirim gelse de kırmızı et fiyatlarının yüksek olmasından şikayetçi. Sektör temsilcileri bayrama kadar fiyatlarda artış beklemiyor.


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Zam kırmızı et indirim fiyat
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