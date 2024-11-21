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Son bir ayda yüzde 15 zamlanmıştı! Et fiyatları için yeni adım... Cumhurbaşkanı Erdoğan 'talimat verdim' diyerek duyurdu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.11.2024 06:35
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Kırmızı et fiyatlarındaki fahiş fiyat artışları vatandaşın tepkisini çekerken; konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi. Son bir ayda yüzde 15'i bulan fiyat artışlarının önüne geçmek için yeni bir adım atacaklarını duyuran Erdoğan, "Vatandaş kırmızı ete beklediği fiyatlarla ulaşabilsin diye gerekirse süratle Uruguay'dan, Brezilya'dan bu büyükbaş hayvan ithalini yapalım talimatını verdim" dedi.

Son bir ayda yüzde 15 zamlanmıştı! Et fiyatları için yeni adım... Cumhurbaşkanı Erdoğan 'talimat verdim' diyerek duyurdu

Kırmızı et fiyatları aldı başını gitti. Son bir ayda yüzde 15'i bulan fiyat artışları yaşanırken; Kasım ayı başında 600 TL olan kıymanın kilosu 680 lirayı buldu. Kasaplarda yerli dana kuşbaşı 600 liradan 700 liraya çıkarken, marketlerde ise kıyma 350 liradan 420-450 lira bandında satılıyor. Yine marketlerde ithal dana kuşbaşı son bir ayda 490 liradan 550 liraya yükseldi. Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; ESK “fiyat artışı yok” derken, hayvan üreticileri ise Türkiye’de üretim ve stok tarafında sorun olmadığını, et fiyatlarının ‘anlamsız’ yükseldiğini söylüyor.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Kırmızı et fiyatlarındaki fahiş fiyat artışları sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi. CumhurbaşkanıErdoğan, buna göre Uruguay’dan ve Brezilya’dan büyükbaş hayvan ithalinin yapılması talimatını verdiğini bildirdi.

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ERDOĞAN: "YENİ BİR ADIM ATACAĞIZ"

Büyükbaş hayvan ithalini yaparak kırmızı ete çok daha iyi imkânlarla erişimin sağlanacağına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Yeni bir adım daha atmayı planlıyoruz. Bu da büyükbaş hayvan ithalini yaparak kırmızı ete çok daha iyi imkânlarla erişimini sağlamaktır. Bunu Tarım ve Orman Bakanı’mız İbrahim Yumaklı ile de değerlendirdik. Vatandaş kırmızı ete beklediği fiyatlarla ulaşabilsin diye gerekirse süratle Uruguay’dan, Brezilya’dan bu büyükbaş hayvan ithalini yapalım talimatını verdim. Bunu değerlendireceğiz ve bu adımları da atacağız” diye konuştu.

“ALIM GÜCÜNÜ KALICI ARTIRACAĞIZ”

“Bizim amacımız vatandaşımızın toplumun bütün kesimlerinin alım gücünü kalıcı olarak artırmaktır” diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bunun da yolu enflasyonu kalıcı bir şekilde tek haneye düşürmekten geçer. İlk yılımızı dezenflasyona geçiş olarak öngörmüştük. Mayıs ayından bu yana enflasyonda düşüş var ve bu düşüş devam edecek. 2025 yılında özellikle hem para politikasının gecikmeli etkisi hem maliye politikasında bütçe açığının azalması hem de fiyatları bir şekilde bütçe imkânları çerçevesinde enflasyon hedefi paralelinde oluşturmamız enflasyonu düşürmeye devam edecek. Bakın geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107,5 zam verdik. Geçen sene enflasyon yüzde 65’ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49’un altında. Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız.”

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“KİMSEYİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ”

Emekli, memur ve asgari ücretlinin enflasyona ezdirilmeyeceğini ifade eden Erdoğan “Son 22 yılda da resim buydu, son bir yılda da aynı şekildeydi, bu sene içerisinde değişmedi. Muhalefet bu konuyu istismar ediyor ama biz önümüzdeki dönemde de aynı prensipler çerçevesinde hareket edeceğiz ve enflasyonun üzerinde, çalışanlarımıza alım gücünü koruyacak çerçevede muamele edeceğiz. Ama aslolan enflasyonun kalıcı bir şekilde düşürülmesidir. Vatandaşlarımızın aldığı temel mallarda enflasyon yüzde 28,5. Sebze meyve gıda dâhil mallarda ise yüzde 40 civarında. Enflasyonu şu anda biraz yüksek tutan kira ve özel eğitim gibi hizmetlerdeki enflasyondur. Enflasyon kalıcı bir düşüş trendine girdi, inşallah bu şekilde de yoluna devam edecek” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Zam kırmızı et
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