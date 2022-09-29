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Son dakika: 1 Ekim'de başlayacaktı! Kuaförlerin haftalık tatil uygulaması ertelendi

29.09.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı herkesi ilgilendiren yeni kararının ertelendiğini duyurdu. Bakanlık’tan yapılan son dakika açıklamasına göre 1 Ekim'den itibaren haftanın bir günü kapalı olması uygulaması 1 Ocak 2023'e erteledi.

Son dakika: 1 Ekim'de başlayacaktı! Kuaförlerin haftalık tatil uygulaması ertelendi

Son dakika: Ticaret Bakanlığı berberler, güzellik merkezleri ve kuaförler için yeni kararını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Bugün yapılan açıklamada,1 Ekim'den itibaren haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının 1 Ocak 2023'e ertelendiği duyruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımız esnaf ve tacirlerimizden gelen talepleri dikkate alarak, uygulaması 01 Ekim 2022 tarihinden itibaren başlamak üzere berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapanmasına yönelik karar almıştı. Söz konusu işletmelerin haftanın hangi günü, hangi şartlarda kapanacağının belirlenmesi ise yerel ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda, ilgili meslek kuruluşlarının görüşü alınmak suretiyle valiliklere bırakılmıştı. Gelinen aşamada, valilikler ile meslek kuruluşları arasındaki istişare süreçleri için daha uzun bir zamana ihtiyaç duyulduğundan uygulama başlangıç tarihi 01 Ocak 2023 olarak değiştirilmiştir" denildi.

kuaför

KARAR NEYDİ?

Ticaret Bakanlığı, esnaf ve tacirlerden gelen talepler doğrultusunda uygulaması 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren başlamak üzere berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapanmasına yönelik karar almıştı.

Söz konusu işletmelerin haftanın hangi günü, hangi şartlarda kapanacağının belirlenmesi ise yerel ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda, ilgili meslek kuruluşlarının görüşü alınmak suretiyle Valiliklere bırakılmıştı.

Valilikler ile meslek kuruluşları arasındaki istişare süreçleri için daha uzun bir zamana ihtiyaç duyulduğundan uygulama başlangıç tarihi 1 Ocak 2023 olarak değiştirildi.


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Ticaret Bakanlığı
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