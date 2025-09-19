Son dakika | 1 milyon TL'ye yükseldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kredi desteğini açıkladı: "Gelecek 5 yıla kılavuzluk yapacak"

KOOP-DES ile desteklerimiz sürüyor. KGF bünyesinde yeni bir destek mekanizması oluşturuyoruz. Kooperatiflerimize sunulan makine alım desteğini 400 bin TL'den 1 milyon TL'ye yükselttik. Sergi ve fuar katılım desteği 150 bin liraya çıkarıldı.