Son dakika | 1 milyon TL'ye yükseldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kredi desteğini açıkladı: "Gelecek 5 yıla kılavuzluk yapacak"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'ndeki 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan söz konusu eylem planının "Türk kooperatifçiliğinin gelecek 5 yılına kılavuzluk yapacağına inandığını" belirtti.
"KOOPERATİFLER YEREL KALKINMANIN AKTÖRÜ HALİNE GELDİ"
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
- Ticaret ahlakına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Asırlardır Anadolu’yu mahmur eden ahilik geleneğimizin günümüzdeki temsilcileri sanatkar ve esnaf kardeşlerimizdir. Küçük üretici de girişimci kadın da genç çiftçi de kooperatif çatısı altında birdir, beraberdir, tek başına olduğundan çok daha güçlüdür.
- Türkiye olarak dinamik bir ticari hayata sahibiz. Türkiye'de 62 bin kooperatif var. Kooperatifler sadece ülkemizde değil, dünyada da ön plana çıkmaya başlamıştır. Kooperatifler yerel kalkınmanın aktörü haline gelmiş durumda.
"TÜRK KOOPERATİFÇİLİĞİNİN GELECEK 5 YILINA KILAVUZLUK YAPACAK"
- Kooperatifçilik kültürünü artırmak istiyoruz. Strateji belgesinde pek çok hedefe yer verdik. Türk kooperatifçiliğinin gelecek 5 yılına kılavuzluk yapacağına inandığım planın hazırlanmasında emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum.
"MAKİNE ALIM DESTEĞİNİ 400 BİN TL'DEN 1 MİLYON TL'YE YÜKSELTTİK"
KOOP-DES ile desteklerimiz sürüyor. KGF bünyesinde yeni bir destek mekanizması oluşturuyoruz. Kooperatiflerimize sunulan makine alım desteğini 400 bin TL'den 1 milyon TL'ye yükselttik. Sergi ve fuar katılım desteği 150 bin liraya çıkarıldı.
Destek programından 1 defa faydalanan kooperatiflerimizin 5 sene geçmeden tekrar başvuru yapamaması kuralını 4 yıla indiriyoruz.
- Sosyal kooperatiflik için çalışmalara başlıyoruz. İhracat desteklerinden kooperatiflerimizin yararlanması için ayrı bir çalışma yürütülüyor. Rafların yüzde 2'si kooperatife ayrılacak.
"3 MİLYAR LİRALIK KREDİ İMKANI"
