SON DAKİKA | 11 milyon kişiyi etkileyecek! En düşük emekli maaşı ile ilgili düzenleme Meclis'te

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olacağını açıklamıştı. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olmasını içerden torba teklif, TBMM'ye sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş şunları ifade etti:

"AK Parti iktidarında ortaya çıkan en düşük emekli maaşı gündeme gelmişti. Farklı düzenlemeler vardı. 2023 yılı başında en düşük maaşın 5 bin 500 olması konusunda kanun teklifimiz geçmişti. En düşük Emekli aylığı alanlar Cumhurbaşkanımızın verdiği müjde çerçevesinde en düşük maaş alanların maaşı 7 bin 500'e çıkacak. EYT kapsamına girenlerde 5 bin 500 alanlar vardı, onlarınki de 7 bin 500'e çıktı. Bundan SSK, Bağ-Kur'lular faydalanacaktır. 11 milyona yakın bir vatandaşın bundan faydalanacağını tahmin ediyoruz.

2008 yılında böyle bir düzenleme yapmıştık. Yeni bir kanuni düzenlemeyle 11 ay 29 gün çalıştırılabilecek halde, ilgili bakanlığın izniyle bu kişiler 11 ay 29 gün çalıştırılma imkanı bulacak.

Geçici işçilerin çalıştıkları kurumda kadrolu işçi haline dönmesi için imtiyaz getiriyoruz. Kadrolarda boşluk olduğu takdirde kurum ilan edecek ve kıdem sırasına göre halen çalışmakta olan veya çalışma hakkı bulunan geçici işçilere öncelik vermekle birlikte onların iş haddini çevirmiş olacak.

DİĞER EMEKLİLERE ZAM OLACAK MI?

Kanun çerçevesinde hesaplama yöntemlerine göre şu anda 7 bin 500 TL'den aşağıda emekli maaşı alan kimse onların maaşı doğrudan 7 bin 500'e çıkarılacak. 7 bin 500'ün üzerindeki maaşlar aynı kalacak.5 bin 500 TL iken de hiç kimse bununla ilgili ağzını açıp bir şey söylemedi."



