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SON DAKİKA | 13 hastaneye kayyum atandı! Yenidoğan çetesi soruşturmasında kapatılmışlardı

29.11.2024 15:26
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Son dakika haberi: Yenidoğan çetesi soruşturmasında kapatılan hastanelere kayyum atandı. Savcılığın 16 Ekim’de iddianameyi sunması sonrası Türkiye’de şok etkisi yaratırken, 13 hastanenin de çalışma ruhsatı iptal edilmişti.

SON DAKİKA | 13 hastaneye kayyum atandı! Yenidoğan çetesi soruşturmasında kapatılmışlardı

Son dakika: Türkiye'yi sarsan yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Büyükçekmece Başsavcılığınca, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, "yenidoğan çetesi" davasında yargılanan sanıkların da aralarında bulunduğu 23 şüpheli ile 3 şirketin mal varlığına tedbir konuldu, bazı hastane ve şirketlere kayyum atandı. İşte detaylar...

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla yargılanan sanıkların da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA MASAK RAPORU ALINDI

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında dava açılan 47 sanığın yargılandığı dava dosyasıyla ilgili olarak, şüphelilerin işlemiş oldukları suçlar sırasında kara para aklama eylemi olup olmadığına dair inceleme yapılması için başlatılan soruşturma kapsamında MASAK raporu alındı.

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Raporda, şüpheliler ve malen sorumluların "mal varlığı değerlerini aklama" suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi olduğu belirtilerek, şüphelilerin ve birkaç malen sorumlu şirketin taşınır, taşınmaz, hak ve alacaklarına el konulması istendi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında rapordaki hususlar üzerine Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğince, "yenidoğan çetesi" davası sanıkları suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Fırat Sarı, İlker Gönen, Dursun Eryılmaz, Sümeyye Nur Taşçı (Arslan), Hüseyin Günerhan, Hasan Basri Gök, Mehtap Sayar, Cansu Akyıldırım, Çağla Durmuş, Deniz Korkmaz, Hakan Doğukan Taşçı, Damla Atak, Renas Kılıç, Ceren Hatice Kırım (Olcar), Mehmet Halis Başlı ve Murat Mantuş'un mal varlığına el konuldu.

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13 HASTANE VE 3 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Hakimlikçe ayrıca, Anıl Çakır Gönen, Melike Özdemir, Adnan Sarı, Aydın Sarı, Ayfer Sarı, Metin Sarı ve Serhad Sarı ile GMZ Sağlık Hizmetleri İnşaat ve Turizm Limited Şirketi, Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi ve Sarıoğlu Turizm Ticaret AŞ'nin de mal varlıklarına el konulması kararı alındı.

Öte yandan, Avcılar Hospital Hastanesi, Özel Doğa Hospital Hastanesi, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Silivri Kolan Hastanesi, Esenler Güney Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Avrupa Şafak Hastanesi, Özel İstanbul Şafak Hastanesi, Özel Bağcılar Şafak Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Çorlu Reyap Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketine, GMZ Sağlık Hizmetleri İnşaat ve Turizm Limited Şirketi ve Sarıoğlu Turizm Ticaret AŞ'ye ise kayyum atandı.

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DURUŞMA 2 ARALIK'A ERTELENDİ

Ayrıca Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine de, 2 Aralık Pazartesi günü tutuksuz sanıkların savunmaları ile devam edilecek.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
hastane kayyum son dakika yenidoğan çetesi
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