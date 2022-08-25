Son dakika: 15 günde 4,5 lira! Kimse bunu beklemiyordu! Motorin fiyatına bugün zam gelmişti...

Son dakika: Geçen hafta yüzde 10 düşüş yaşayan brent petrol, Rusya'nın ihracatındaki kesintiler, büyük üreticilerin üretimi kısma ihtimali ve ABD'deki bir rafinerinin kısmen kapatılması nedeniyle artan arz sıkıntısı endişeleri ile bugün 101 doların üzerine yükseldi. Dolar/TL kurunun da 18,20 seviyesine yaklaşmasıyla akaryakıt fiyatlarına zam haberi geldi. Motorin litre fiyatına bugün uygulanan 95 kuruş zammın ardından yeni bir zam daha geleceği öğrenildi.

SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM GELİYOR

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorine 87 kuruşluk yeni bir zam daha bekleniyor. Bu zamla birlikte motorin fiyatlarında son iki haftada beşinci kez artışa gidilmiş olacak. Motorine 11 Ağustos’ta 82 kuruş, 18 Ağustos’ta 77 kuruş, 20 Ağustos’ta 1 lira 7 kuruş, 25 Ağustos’ta 95 kuruş zam uygulandı.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Yarından itibaren motorinin ortalama litre fiyatı İstanbul’da 26 lira 87 kuruşa, Ankara’da 26 lira 98 kuruşa, İzmir’de ise 26 lira 99 kuruşa yükselmesi bekleniyor.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (25 AĞUSTOS PERŞEMBE)

İSTANBUL

Benzin: 21,14

Motorin: 26,03

ANKARA

Benzin: 21,25

Motorin: 26,14

İZMİR

Benzin: 21,25

Motorin: 26,15

REKOR HAZİRAN AYINDA GELDİ

Petrol ve kur etkisi ile Haziran’da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere çıktı. Benzin 27,50 TL’yi aşarken motorin 30 TL’yi buldu. Yurt içinde enflasyonun son 24 yıla çıkmasında akaryakıt maliyetleri de en temel etken oldu.

PETROL YÜZDE 10 KAYIPTAN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Brent petrol fiyatı ayın ilk haftasında 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin’de ekonomik faaliyetlerin yavaşlaması, ABD’de ham petrol rezervlerinin artması ve küresel büyümeye dair olumsuz fiyatlamanın sürmesi düşüşte etkili oldu. Fiyatlar aybaşındaki 102,45 seviyesinden 91,70’e geriledi, yani yüzde 10’dan fazla düşüş yaşandı.



