SON DAKİKA | 2,05 TL indirimin ardından MOTORİN için ZAM! Yeniden 20 liranın üzerine yükselecek… (20 Mart 2023 güncel benzin-mazot fiyatı ile akaryakıt fiyatları)

Son dakika: Geçtiğimiz hafta ABD’de üç bankanın iflas etmesi ile sarsılan piyasalarda, İsviçre’nin en büyük ikinci bankası olan Credit Suisse hisselerinde görülen rekor kayıpla satışlar hızlanmış ve petrol fiyatları sert gerilemişti. Bu gelişme yurt içinde akaryakıt fiyatlarına peş peşe iki gün indirim olarak yansıdı. Ancak sektör temsilcilerinden elde edilen son dakika bilgisine göre motorin litre fiyatları için bu gece yarısı zam gözüktü. İşte 81 il için güncel benzin ve mazot fiyatı ile akaryakıt pompa fiyatları…

MOTORİN, YENİDEN 20 LİRANIN ÜZERİNE YÜKSELECEK

15 Mart’ta 71 kuruş, 17 Mart’ta ise 1,34 TL olmak üzere toplamda 2,05 TL indirim yapılan motorin fiyatları 1 yılın en düşük seviyesini görerek 20 TL’nin altına gerilemişti. Ancak dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketlilik nedeni ile mazota bu gece yarısından itibaren 80 kuruşluk zam yapılması bekleniyor.

2022 başında 12,75 TL civarında olan motorin fiyatı Mart ayında Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın petrol fiyatlarını yükseltmesiyle 20 TL’nin üzerine çıktı. Yurt içinde dolar kurunun da yükseliş göstermesiyle motorin fiyatı Haziran ayında 30 TL’ye yaklaşarak zirve yapmıştı.

BENZİN FİYATI HAREKETSİZ

Benzin grubunda ise fiyat değişimi beklenmiyor. Benzine en son bir ay önce indirim yapılmıştı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (20 MART 2023 PAZARTESİ)

İSTANBUL

Benzin: 20.50 TL

Motorin: 19.52 TL

ANKARA

Benzin: 20.88 TL

Motorin: 19.94 TL

İZMİR

Benzin: 20.85 TL

Motorin: 20.01 TL



