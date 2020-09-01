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Son dakika...20 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleşti

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.09.2020 14:26 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yaptı. Adaylar sonuçları "e-Devlet" sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Son dakika...20 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleşti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, , 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama törenine katıldı. Selçuk, "Sizlerle beraber Türkiye’de öğretmen ihtiyacını büyük oranda karşılamış oluyoruz. Bugün itibariyle öğretmen doluluk oranı yüzde 93'e ulaşmış oldu" dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çünkü hiç sağlık personeli ihtiyacı yok yaaaa hep milli eğitim bakanlığına atama yapılıyor????????????
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