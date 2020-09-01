Son dakika...20 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleşti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, , 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama törenine katıldı. Selçuk, "Sizlerle beraber Türkiye’de öğretmen ihtiyacını büyük oranda karşılamış oluyoruz. Bugün itibariyle öğretmen doluluk oranı yüzde 93'e ulaşmış oldu" dedi.

