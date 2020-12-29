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  4. Son dakika... 2021 Motorlu Taşıtlar vergisi (MTV) ve emlak vergisi tutarları belli oldu

Son dakika... 2021 Motorlu Taşıtlar vergisi (MTV) ve emlak vergisi tutarları belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.12.2020 11:04 | Son Güncelleme

2021'de en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi. 2021 yılında emlak vergisi ise yüzde 4.55 artışla uygulanacak.

Son dakika... 2021 Motorlu Taşıtlar vergisi (MTV) ve emlak vergisi tutarları belli oldu

2021'de en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi.

2021 yılında emlak vergisi yüzde 4.55 artışla uygulanacak.

MTV NE ZAMAN ÖDENİR?

MTV 2021 ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında ödenecek.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

MTV ödemesi nasıl yapılır? Motorlu Taşıt Vergisi ödemesi Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden yapılabiliyor. Siteden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor. MTV 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden ödenebiliyor.

Motorlu Taşıt Vergisi anlaşmalı bankaların şubelerinden ya da anlaşmalı bankaların alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.), PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden de ödenebiliyor.

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