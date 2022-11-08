SON DAKİKA | 2023 asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak? Bakan Bilgin’den kritik ipucu: 'EYT, sözleşmelilere kadro… Orada hepsini konuşacağız’

Son dakika haberi… Milyonlarca çalışan yeni yılda cebine girecek yeni zamlı maaşının hesabını yaparken, bazıları ise yaşa takılmadan emekli olmak için gün sayıyor. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş yeni asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Yıl sonuna yaklaştıkça çalışma hayatını düzenleyecek yeni adımlar için Ankara’da yoğun bir mesai harcanırken gözler ekonomi yönetiminden gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Gündemi meşgul eden konulara ilişkin son açıklama ise Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi. Bakan Bilgin asgari ücretten EYT’ye, kadro bekleyen sözleşmeli personelden geçici, taşeron işçilere kadar birçok konuda son dakika açıklamalarında bulundu.

ASGARİ ÜCRET İÇİN TAHMİNLER

Ocak 2023 ile beraber asgari ücrete gelecek zam oranı için enflasyon oranının dikkate alınacağı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ekonomi yönetimi tarafından dile getiriliyor. 2022 için iki kez zam yapılarak net 5 bin 500 lira olan asgari ücretin yeni yılda en az yüzde 40 artışla 7 bin 500 lira ila 10 bin lira arasında olması bekleniyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ise Aralık ayında toplanacak. Geçtiğimiz yıl asgari ücret görüşmeleri çok kısa bir sürede gerçekleşerek milyonların beklediği nihai rakama Aralık ayının başlarında açıklanmıştı. Yeni asgari ücretin ne zaman açıklanacağına ilişkin Bakan Bilgin, “Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız” ifadelerini kullandı.

İŞVERENE EK DESTEK

Bakan Bilgin asgari ücret zammı için işverene ek bir destek verilip verilmeyeceğine ilişkin de Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısını işaret ederek, “Bunların hepsi komisyonda konuşulacak konulardır” dedi.

EYT, SÖZLEŞMELİYE KADRO, TAŞERON İŞÇİLERİN DURUMU

Yaklaşık 4,5 milyon kişi emekli olmak için EYT düzenlemesinin Meclis’ten geçmesini beklerken, geçici işçi, taşeron ve sözleşmeli personel için de kadro yolunun açılması için gün sayılıyor. Bakan Bilgin bu konuya ilişkin de, “Kamu kuruluşları ile görüşmelerimiz devam ediyor, görüştüğümüz bir iki konu daha var. Bazı kamu kuruluşlarının talepleri var. Onları ele alıp, onların durumunu inceliyoruz. Sözleşmeliler kapsamında biliyorsunuz 500 bin civarında kişi yer almaktadır. Şu anda üzerinde yoğunlaştığımız konu sözleşmeli çalışanlar konusudur. Sözleşmelilerle ilgili talepleri değerlendiriyoruz” açıklamasında bulundu.



