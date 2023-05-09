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Son dakika | 2023 kamu işçileri zam oranı belli oldu! Erdoğan resmen duyurdu: Refah payı dahil yüzde 45 zam! En düşük ücret 15 bin TL oldu

09.05.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yüz binlerce kamu işçisini ilgilendiren haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünü işaret ederek kamuda zam pazarlığındaki son durumu açıklayacağını duyurmuştu. Memurların toplu sözleşme görüşmeleri sonuca bağlandı. Erdoğan kamu işçileri için 2023 yılı zam oranını açıkladı. Buna göre memurlara 2023-2024 döneminde refah payı dahil yüzde 45 zam uygulanacak. Böylelikle en düşük kamu işçisi ücreti 15 bin TL'ye yükseliyor.

Son dakika | 2023 kamu işçileri zam oranı belli oldu! Erdoğan resmen duyurdu: Refah payı dahil yüzde 45 zam! En düşük ücret 15 bin TL oldu

Son dakika haberi: Yaklaşık 700 bin kamu işçisinin maaşlarına uygulanacak zam oranı için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına çevrildi. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ genel başkanları ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile kameralar karşısına geçen Erdoğan yeni zam oranını duyurdu.

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REFAH PAYI DAHİL YÜZDE 45 ZAM! EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 15 BİN TL

Erdoğan'ın açıklamasında kullandığı ifadeler şöyle:

"Arkadaşlarımızın yaptığı görüşmeler üzerinde ben de vicdanımı, değerlerimi bir kenara koymadan, ülkemin de menfaatlerini bir kenara koymadan hesabi olmanın ötesinde hasbi bir değerlendirme yapalım istedim. Bu değerlendirmenin neticesinde bana gelen bilgileri aşmaya gayret ettim. Çalışma hayatımızın kıymetli temsilcilerini, onların uzandığı bütün aile efradını düşünerek bugüne hazırlığımızı yaptık.

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"Bu protokolle yaklaşık 700 bin kardeşimizin 2023-2024 döneminde alacağı ücretin çerçevesini belirliyoruz. Kamu işçilerimizin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri, diğer özlük ve yan hakları belirlenmektedir. Refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz. Böylece en düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıkarıyoruz. Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilerimize yüzde 4-6 arası prim ödemesi uygulamasını getiriyoruz.

"Gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz.

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DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos'ta başlayacak.

Bu bakımdan, kamu işçilerini ilgilendiren çerçeve protokol, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevesini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

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