SON DAKİKA | Kamu işçisi sonrası sıra memur ve emekliye zamda! SGK uzmanı ‘Normalin üstünde bir refah payı’ diyerek açıkladı: En güçlü senaryoda o oranlar masada…

Son dakika haberleri... Kamu işçisi zam oranı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı. Toplu İş Sözleşmesi kapsamında 700 bin kamu işçisi için zam oranı yüzde 45 olarak açıklandı ve en düşük maaşlar 15 bin TL’ye yükseltildi. Erdoğan ayrıca kamu işçisi zammı için enflasyonun yanında ek zam da yaptıklatını ifade ederek, “İş primi ödemesi bulunmayan işçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz. Gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Gece çalışanların ücretlerinin yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70'lik artışa gidiyoruz” dedi.

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KAMU İŞÇİSİ ZAMLI MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Şimdi ise yüz binlerce kamu işçisi yeni zamlı maaşlarına kavuşmak için gün sayıyor. Bu kapsamda sözleşmesinin bitiş tarihini takip eden ayda yeni zamlı maaşlar hesaplara yatacak.

ERDOĞAN’DAN TEMMUZ ZAMMI MESAJI

Ortaya çıkan oranlar yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak Temmuz 2023 zam oranı için de ışık tuttu. Toplu İş Sözleşmesi imza töreninde Erdoğan’ın bu konuda verdiği mesajda ise, “Tüm vatandaşlarımızın gelirini artırarak refah seviyesini yükseltecek yeni düzenlemelerde yapacağız. Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı için bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bilhassa memurlarımız müsterih olsunlar. Onların haklarını teslim etmek ayrıca bizim boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.

MEMURA YÜZDE 10 TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI MASADA

Yüzde 45’lik zam memur ve emeklide beklentinin artmasına sebep oldu. Emekli ve memurlar için refah payı artışı masada yer alırken, memurların Temmuz 2023 döneminde yüzde 6 düzeyinde düşük kalan toplu sözleşme zammının da iyileştirilmesi önemli bir formül olarak dikkat çekiyor. Memurların yüzde 6 düzeyindeki toplu sözleşme zammının yüzde 10'a tamamlanması bir diğer seçenek olarak masada bulunuyor.

EN DÜŞÜK MAAŞ ALANA YÜZDE 45’TEN FAZLA ARTIŞ

Bir televizyon kanalına konuşan SGK Uzmanı Ali Duman, bu rakamların memur ve emekli için ne anlama geldiğini tek tek açıkladı. ‘Sayın Cumhurbaşkanı 6 aylık artış için yüzde 4 ila 6 arasında bir artış öngördü. Çünkü kamu işçileri bugüne kadar sadece enflasyon artışı alıyordu. Bu kez bunu enflasyonun üzerinde olarak algıladık açıklamayı” diyen Duman, “Artış yüzde 45 olarak belirlendi. Öğneğin 9 bin TL alan birisi yüzde 45 artışla maaşı 13 bin TL seviyelerinde olacaksa da 15 bin liraya tamamlanacak. Yani en düşük aylık alanlarda aslında artış daha yüksek oranda. Devlet memurlarımızın da Temmuz ayı zam beklentisi bu noktada yükselmiş oldu” şeklinde konuştu.

“SENDİKALAR TOPLU SÖZLEŞME ZAMMINI BAZ ALACAK”

“Memur ve emekli zammı için direkt etki etmese de sendikalar masaya buradaki kriterler ile oturacağından ister istemez etki edecektir” diyen uzman isim şunları dile getirdi:

“Ücretliler arasında toplu sözleşmeler kesinlikle etki oluşturuyor. Memur, emekli, asgari ücret zammı için geçen sene yaşanan süreci bu sene de bekliyoruz. Bu konuda enflasyon verileri Temmuz ayındaki zam için en önemli unsurlardan bir tanesi. Burada refah payı da çok önemli. Burada ekonomi yönetiminin açıklamalarının satıraralarından bazı şeyleri görebiliyoruz. Örneğin memurlar için büyükşehir farkı bekleniyor. Lojman ve konut edindirme desteği sağlanması gibi talepler var. Ama Temmuz ayında gelecek enflasyon farkının yanında normalin üstünde bir refah payı artışı bekliyoruz” diye yorumda bulundu.

ENFLASYON ORANLARI NETLEŞİYOR

Bu kapsamda geçtiğimiz hafta açıklanan Nisan ayı enflasyonu ile memur ve emekli zammı için aylık oran netleşti. SGK ve Bağ-Kur emeklisi için 4 aylık kesinleşen zam oranı yüzde 15,21 olurken, memur ve memur emeklisi içinse yüzde 13,08 olarak hesaplandı.

Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yapılan hesaplamada ise 6 aylık enflasyonun yüzde 21,13 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı Temmuz için tahmini olarak yüzde 21,13 olurken, memur ve memur emeklisi için bu oran yüzde 18,89 olarak hesaplandı.

MEMURA EMEKLİYE ZAMDA İKİ FORMÜL

Nihai zam oranları için son iki enflasyon verisi kaldı. Önceki düzenlemeler dikkate alındığında emekli ve memur zammı için en güçlü senaryonun refah payı dahil yüzde 30 ila yüzde 45 arasında bir oranda olabileceği konuşuluyor.

EN DÜŞÜK SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI (Ocak 2023 – 4 AYLIK YÜZDE 15,21 – 6 AYLIK 21,13 TAHMİN)

SGK (2000 öncesi) – 6.093 TL – 7.016 TL – 7.380 TL

SGK (2000 sonrası) 3.778 TL – 4.352 TL – 4.576 TL

Bağ-Kur (Esnaf) – 5.456 TL – 6.285 TL – 6.609 TL

Bağ-Kur (Tarım) – 4.336 TL – 4.995 TL – 5.252 TL

Not: Temmuz ayında 7.500 TL'nin altında kalan maaşlar en düşük emekli aylığı olan bu rakama tamamlanacak.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI (Ocak 2023 – 4 AYLIK YÜZDE 13,08 – 6 AYLIK 18,89 TAHMİN)

Memur – 11.848 TL – 13.398 TL – 14. 086 TL

Memur Emeklisi – 7.901 TL – 8.934 TL – 9.393 TL

MEMUR MAAŞLARI (Ocak 2023 – 4 AYLIK YÜZDE 13,08 – 6 AYLIK 18,89 TAHMİN)

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 20.724 TL – 23.435 TL – 24.639 TL

Memur (Üniversite mezunu) 9/1 12.632 TL – 14.284 TL – 15.018 TL

Uzman öğretmen 1/4 18.246 TL – 20.633 TL – 21.693 TL

Öğretmen 1/4 15.793 TL – 17.859 TL – 18.776 TL

Başkomiser 1/3 20.873 TL – 23.603 TL – 24.816 TL

Polis memuru 8/1 18.235 TL – 20.620 TL – 21.680 TL

Uzman doktor 1/4 24.743 TL – 27.979 TL – 29.417 TL

Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 15.611 TL – 17.653 TL – 18.560 TL

Mühendis 1/4 21.295 TL – 24.080 TL – 25.318 TL

Teknisyen (lise mezunu) 11/1 13.142 TL – 14.861 TL – 15.625 TL

Profesör 1/4 34.057 TL – 38.512 TL – 40.490 TL

Araştırma görevlisi 7/1 20.139 TL – 22.773 TL – 23.943 TL

Vaiz 1/4 16.615 TL – 18.788 TL – 19.754 TL

Avukat 1/4 19.968 TL – 22.580 TL – 23.740 TL

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (Ocak 2023 – 4 AYLIK YÜZDE 13,08 – 6 AYLIK 18,89 TAHMİN)

Müsteşar 1/1 28.729 TL – 32.487 TL – 34.156 TL

Genel müdür 1/1 25.427 TL – 28.753 TL – 30.230 TL

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 9.978 TL – 11.283 TL – 11.863 TL

Memur (Üniversite mezunu) 1/4 7.812 TL – 8.834 TL – 9.288 TL

Öğretmen 1/4 11.833 TL – 13.381 TL – 14.068 TL

Kaymakam 1.sınıf 1/4 16.753 TL – 18.944 TL – 19.918 TL

Başkomiser 1/4 11.833 TL – 13.881 – 14.068

Polis memuru 1/4 11.833 TL – 13.881 – 14.068

Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 11.833 TL - 13.881 – 14.068

Mühendis 1/4 11.848 TL – 13.398 – 14.068

Teknisyen (Lise) 1/4 8.506 TL – 9.619 TL – 10.113 TL

Pratisyen Hekim 1/4 17.488 TL – 19.775 TL – 20.791 TL

Profesör 1/4 20.542 TL – 23.229 TL – 24.422 TL

İmam Hatip 11.833 TL – 13.381 TL – 14.068 TL

Avukat 1/4 11.833 TL – 13.381 TL – 14.068 TL



