Son dakika | 2024 asgari ücret zammı için Ankara bu rakamı konuşuyor! Toplantı sürerken kulislerden sızdı: 'Mutabakata varıldı'

2024'e günler kala asgari ücret zammı belli oluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini AK Parti Genel Merkezinde toplantıya çağırdı. 16.30 sularında başlayan toplantının ardından Erdoğan kameralar karşısına geçerek milyonların merakla beklediği rakamı duyuracak. Bu sırada Ankara kulislerinden yeni asgari ücret zammına ilişkin son bilgiler sızdı.

EN ÇOK BU İHTİMAL GÖZ ÖNÜNDE

Yeni asgari ücret senaryolarında öne çıkan aralık 16 bin 500 - 17 bin 500 TL arası. Yüzde 40 zam gelmesi durumunda ise yeni asgari ücret 15 bin 962 TL'ye yükselecek. Yüzde 45'lik zam asgari ücreti 16 bin 532'ye çıkarırken yüzde 50'lik zam gelirse asgari ücret 17 bin 103 TL olarak belirlenecek.

İŞTE ANKARA'DA KONUŞULAN ZAM ORANI!

Erdoğan ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu temsilcilerinin bir araya geldiği toplantı sürerken Ankara'dan gelen kulis bilgileri yeni asgari ücretin ipuçlarını verdi. Gazeteci Faruk Erdem, %45 oranında bir artış konusunda mutabakata varıldığını ifade etti. Faruk Erdem, Ankara'dan gelen kulis bilgisini paylaşırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu rakama bir ekleme yapacağını belirtti.

ERDOĞAN'IN EKLEME YAPACAĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

SGK uzmanı Mert Nayır ise A Haber yayınına bağlanarak %40 oranında bir mutabakat sağlandığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da üstüne bin TL bir ekleme yapacağını ve asgari ücretin 17 bin TL olacağını belirtti.