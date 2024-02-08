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  4. Son dakika: 2024 fitre bedeli belli oldu: Diyanet İşleri Başkanlığı bu yılki rakamı açıkladı

Son dakika: 2024 fitre bedeli belli oldu: Diyanet İşleri Başkanlığı bu yılki rakamı açıkladı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
08.02.2024 10:21 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2024 yılı fitre miktarını 130 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

Son dakika: 2024 fitre bedeli belli oldu: Diyanet İşleri Başkanlığı bu yılki rakamı açıkladı

Son dakika haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2024 yılı fitre miktarını 130 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

Kurul tarafından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantıda 2024 yılı Ramazan ayı için fitre miktarının belirlenmesinin görüşüldüğü belirtildi.

Toplantı sonrası alınan kararların yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuyla ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2024 yılı Ramazan ayı için 130 TL olarak belirlenmiştir. Belirtilen meblağ nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebilir.
Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidye bedelidir. Bunun yanında her bir mükellef, günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir."


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Anahtar Kelimeler:
fitre
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