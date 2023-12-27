SON DAKİKA: 2024 kıdem tazminatı taban rakamı ne oldu? Asgari ücret zammı ile o da değişti: Kıdem tazminatı tavanı için gözler memur zammında

Son dakika haberleri… Net-brüt asgari ücret 2024 rakamı belli oldu. Milyonlarca işçinin merakla beklediği asgari ücret zammı yüzde 49 artış ile 11.402 liradan 17.002 liraya yükseltildi. Brüt asgari ücret ise 2023'te 13.414 liraydı. Asgari ücret zammı sonrası asgari ücretlinin kıdem tazminatı taban rakamı da değişti. Peki 2024 Ocak zammı ile kıdem tazminatı ne oldu? İşte detaylar…

KIDEM TAZMİNATI TABANI 2024 İÇİN NETLEŞTİ

Asgari ücrete gelen yüzde 49’luk zam sonrası 2024 kıdem tazminatı taban rakamı de değişti. 2023 yılında brüt asgari ücret 13 bin 414 TL seviyesindeydi, bu rakam yeni dönemde 20.002 TL'ye yükselmiş olacak.

KIDEM TAZMİNATI TAVAN RAKAMI MEMUR ZAMMI İLE BELİRLENİYOR

Kıdem tazminatı tavan ücreti ise memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor. Burada asgari ücret üzerinde maaş alanlar için en kritik tarih 3 Ocak 2024 olarak öne çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Ocak 2024 Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyuracak. Böylelikle memur maaş zammı için 6 aylık enflasyon verisi netleşecek. 5 aylık memur zammı şu an için yüzde 45 olarak cepte bu oranın da yüzde 50 seviyesine dayanması bekleniyor. 2023 kıdem tazminatı tavan rakamı şu an için 23.489 lira olarak uygulanıyor.

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

Kişinin en az 1 yıl boyunca mevcut iş yerinde çalışmış olma şartı bulunuyor. Bu kapsamda asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı almaya hak kazandıkları durumlar şöyle sıralanabilir:

• Askerlik nedeniyle mevcut iş yerinden istifa eden bireyler

• Evlilik nedeniyle iş sözleşmesinin sonlandırılmasını talep eden kadın bireyler

• İstifa etmediği halde çalıştığı iş yerinden ayrılması istenen kişiler

• İş akdinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmediği saptanan bireyler

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Kıdem tazminatı işçinin brüt ücreti üzerinden hesaplanır ancak kıdem tazminatı tavanını aşamaz. Çalışılan yıl ile son giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor. Damga vergisi kesilerek ödeme yapılıyor.

Kıdem tazminatı tavanı ise en yüksek dereceli devlet memurunun 1 yıllık emekli ikramiyesine göre belirlenir. Kıdem tazminatı tavanı Ocak ve Temmuz ayında yükselir.







