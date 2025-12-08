Son dakika | 2026 bütçesi TBMM'de! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Türkiye yüksek gelirli ülkeler arasına girmeye hazır"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunumunu gerçekleştiriyor.
"TÜRKİYE YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELER ARASINA GİRMEYE HAZIR"
Yılmaz'ın TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasından öne çıkan mesajları şöyle:
- Dünyada ekonomik güç dengeleri değişti. Şimdi yeni bir eşik noktasındayız. Türkiye yüksek gelirli ülkeler arasına girmeye hazır.
"İSTİKRAR VE REFAH BÜTÇESİ"
- 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, tam anlamıyla bir istikrar ve refah bütçesidir. Bütçe ile yatırım ve istihdam desteklenecek. 2026 bütçesi emeği koruyan yaklaşımla hazırlandı. Teklif istikrar ve refah bütçesidir. Bütçemize göre refah tüm kesimlere yayılacak. Kalıcı bir refah hedefliyoruz.
- Küresel enflasyonda belirgin düşüş var.
- Türkiye ekonomisi dünyadan olumlu ayrıştı. Türkiye ekonomisi, dünya büyümesinin 2 katı kadar büyüme sergiledi. Ekonomimiz 21 çeyrektir kesintisiz büyüyor.
- Ekonominin dayanıklılığı artacak. Daha güçlü ve istikrarlı büyüme oranına ulaşılacak.
- Önceliğimiz nettir. Dezenflasyonu süreceğiz. 2026'da enflasyonun yüzde 20'nin altında bir seviyeye inmesini, 2027'de enflasyonun tekrar tek hanelere düşürülmesini hedefliyoruz ve kararlı bir şekilde bu doğrultuda ilerliyoruz.
