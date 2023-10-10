Son dakika: 3 aydır tek hanede seyrediyordu! TÜİK işsizlik rakamlarını duyurdu

Son dakika haberi… TÜİK, Ağustos ayı işsizlik rakamlarını duyurdu. Temmuz ayında yüzde 9,4 açıklanan ve son üç ayda yüzde 10'un altında kalan veri yüzde 0,2 puan azalışla 9,2 olarak açıklandı. İşsiz sayısı ise 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 223 bin kişi oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalış ile yüzde 17,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,2, kadınlarda ise yüzde 22,7 olarak tahmin edildi.

