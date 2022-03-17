Son dakika… 3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme! Maaşlarda 1300 lira detayı...

Son dakika: Memurların gelir ve emekli aylıklarını artıracak 3600 ek göstergede ayrıntılar netleşmeye başladı. Birçok kamu görevlisinin maaş, emekli aylığı ve ikramiyelerinde artış olacak. 16 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılan ilk toplantının ardından taraflar dün ikinci kez bir araya geldi. Üçüncü toplantının ise 10 Mayıs'ta yapılacağı öğrenildi. İşte 3600 ek göstergeyle ilgili son dakika gelişmesi...

3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun 3. toplantısının 10 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini aktaran Yalçın, "Amacımız, ek göstergelerin adaletli ve hakkaniyetli şekilde yeniden düzenlenmesi ve toplu sözleşmede aldığımız karar gereği ek göstergelerde hem 3600 ek gösterge diye kamuoyuna kurulan cümlenin hem de tüm ek gösterge sistematiğinin yeniden elden geçirilmesi, oradaki omurga bozuklarının düzeltilmesi, her kesimin memnun olabileceği bir çerçevenin üretilmesidir." ifadelerini kullandı.

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ SONRASI İKRAMİYELER 50 BİN LİRA ARTACAK

Ek gösterge artışları mevcut maaşları artırırken asıl etkisini emekli maaşlarında ve emekli ikramiyelerinde kendini gösterecek. Burada hizmet yılı ve unvanlara göre maaşlarda 1.300 lirayı geçen artışlar ortaya çıkarken ikramiyelerdeki artış 50 bin lirayı geçecek.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI 10 MAYIS'TA

Toplantıda, tüm kamu çalışanlarının içerisinde yer aldığı adaletli bir düzenleme konusundaki taleplerini dile getirdiklerini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Kamudaki personel rejimi içerisinde ek gösterge sistematiğini dikkate alarak, tüm kamu çalışanlarının içerisinde kendisini bulacağı bir çerçevede, tazminat yansıtma oranlarını da alarak emekli aylığı ve emekli ikramiyelerine dokunacak şekilde bir memnuniyet üretilmesini kamu tarafıyla paylaştık. Bu anlamda kamu tarafının bir taslak çalışmasının olduğunu gördük. Bu taslak bizimle paylaşılmadı, bunun yerine bizim hizmet bazlı yaklaşımımız alınmak istendi."

Bundan sonraki süreçte 10 Mayıs'ta üçüncü kez bir araya geleceklerini aktaran Yalçın, "10 Mayıs'a kadar Konfederasyonumuzun mutfağıyla Çalışma Genel Müdürlüğü görüşerek iş belli bir yere kadar taşınacak. Çalışma Genel Müdürlüğü, hizmet kollarımızın başkanlarını ve teknik ekiplerini dinleyerek, herhangi bir boşluk olmaması için süreç yönetimi yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

3600 EK GÖSTERGEDEN SONRA SIRA EYT'DE

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ise çalışmalarına başlanması içinse milyonlarca çalışanın beklediği diğer bir mesele olan 3600 Ek Göstergenin çözüme kavuşturulması gerekiyor. Mayıs ayında Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemenin hemen ardından EYT konusunda çalışmaların da Ek Gösterge meselesinin çözülmesi ile başlayacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle 16 Mart EYT'liler için de kritik tarih olarak ifade edildi.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz. Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

