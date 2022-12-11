SON DAKİKA | 3600 ek göstergede kapsam genişliyor! 4 yıllık mezun herkesi heyecanlandıran açıklama: Emekli maaş ve ikramiyesi artacak...

Son dakika: EYT'de son aşamaya gelindi. Akıllardaki en önemli soru ise emeklilik için yaş şartının getirili getirilmeyeceği. EYT düzenlemesinde son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemesi beklenirken, onun öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den 3600 ek göstergeyle ilgili müjde niteliğinde bir açıklama geldi. Bilgin, milletvekillerinin taleplerini dikkate aldıklarını, bir çalışma yaptıklarını ve ek göstergeyle ilgili kapsamın genişleyebileceğini söyledi.

Nefesler tutuldu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için geri sayım başladı. Düzenlemeyle birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hayali kurarken, yaş şartının getirilip getirilmeyeceği merak ediliyor. EYT'de yaş sınırı kriteriyle ilgili Ankara kulislerinde 3 senaryo öne çıkıyor. Kadınlarda 46,48 veya 50 yaş; erkeklerde ise 48, 50 veya 52 yaş sınırlamasının masada olduğu belirtilirken, hiç bir yaş sınır olmadan düzenlemenin geçmesi de gündemde.

Yaş şartı belirsizliği için tüm gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. EYT ile ilgili ay sonuna kadar beklemek gerekecek gibi dururken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek gösterge bekleyenlere şimdiden bir müjde verdi.

3600 EK GÖSTERGEDE KAPSAM GENİŞLİYOR

Bakan Bilgin yaptığı açıklamada "Kapsamın daha da genişletilmesi gerektiğine dair bir eleştiri vardı. Bu konuda bizim gündemimizde, bu durumla ilgili bir çalışma yapıyoruz" diye konuştu.

4 YILLIK FAKÜLTE MEZUNU HERKES...

ATV Haber'de yer alan habere göre; söz konusu düzenlemede kapsamın genişlemesi halinde kamuda çalışan şef, planlama uzmanı, araştırma uzmanı ve müdürün üzerinde olan uzman personele de ek gösterge verilebilir. Hatta birinci dereceye düşen 4 yıllık fakülte mezunu herkesin 3600 ek göstergeden yararlanması gündemde.

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Peki, 15 Ocak'ta yürürlüğe girmesi beklenen 3600 ek gösterge maaşları nasıl etkileyecek?

EMEKLİ ÖĞRETMEN MAAŞI 1.728 TL, EMEKLİ İKRAMİYESİ 62 BİN TL ARTACAK

Örneğin, kamuda 30 yıl görev yapan bir öğretmenin emekli maaşı 1.728 TL, emekli ikramiyesi ise 62 bin TL artacak.