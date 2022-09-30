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Son dakika: 40 bin TL promosyon! Duyuruldu, bugün hesaplara geçiyor

30.09.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

40 bin lirayı bulan promosyonlar bugün çalışanların hesaplarına geçiyor. Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY'nin iştirak şirketlerinde çalışan personele ikramiye verileceğini duyurmuştu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: 40 bin TL promosyon! Duyuruldu, bugün hesaplara geçiyor

Türk Hava Yolları (THY) iştirak şirketlerinde ve diğer görevlerde çalışan personellere verilecek ikramiye bugün hesaplara geçiyor. Havacılık sektörünü derinden etkileyen salgının etkilerinin kısmen devam etmesine rağmen bu yılın ilk altı ayında elde ettiği 11 milyar 375 milyon lira net kâr açıklayan THY, ikramiyelerin ay sonu yatacağını açıklamıştı.

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'HAYIRLI OLSUN' DİYEREK DUYURMUŞTU

Konuyla ilgili olarak, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, " Başarımızı ailemizle birlikte kutlamaya devam ediyoruz. İştirak şirketlerimizde çalışan şef arkadaşlarımıza 40, diğer görevlerde katkı sağlayan arkadaşlarımıza ise 30 bin TL ikramiye veriyoruz. Ödemeleri ay sonunda hesaplarında olacak. Hayırlı olsun" demişti.

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Promosyon thy
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