SON DAKİKA: 5 aylık memur enflasyon farkı ile emekli zammı belli oluyor! Mayıs enflasyonu ile yepyeni hesap: Zamlı maaşlar için tarih netleşti

Son dakika: Temmuz ayı için zam beklentileri artıyor. Emekli maaşları ve memur maaşları, 6 aylık enflasyon rakamlarına bağlı olarak güncellenecek. Son dönemde artan refah ve seyyanen zamların da etkisiyle, maaşlarda daha yüksek artışlar bekleniyor. Ayrıca memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammının yanı sıra enflasyon farkı da alacaklar. Emekli maaşları ne kadar artacak? Memurlar enflasyon farkında ne kadar kazanacaklar? Detaylar haberimizde…

MYNET FİNANS

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ İLE MEMURLARIN 4 AYLIK ZAMMI CEPTE

Enflasyon Ocak'ta yüzde 6,70, Şubat’ta yüzde 4,53, Mart ayında yüzde 3,16 ve Nisan ayında da yüzde 3,18 olarak açıklanmıştı. Böylece 4 aylık enflasyonda kimin ne kadar zammı garantilediği de ortaya çıktı.

• 4 aylık enflasyon: Yüzde 18,72

• 4 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 18,72

• 4 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 3,23

• 4 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10

• 4 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 13,56

MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NETLEŞTİ

Haziran itibarıyla başlaması planlanan dezenflasyon süreci öncesi yıllık enflasyonda zirvenin görüleceği ay geldi. Anadolu Ajansı'nın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Haziran Pazartesi günü açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi bugün duyuruldu. Ankete 15 ekonomist katıldı. Buna göre, Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 75'e yaklaşacak. Aylık artışın ise yüzde 3,04 çıkması bekleniyor.

5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI NE OLACAK?

Mayıs ayı için yüzde 3,04’lük enflasyonun gerçekleşmesi durumunda tablo aşağıdaki gibi olacak:

• 5 aylık enflasyon: Yüzde 22,33

• 5 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 22,33

• 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 6,38

• 5 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10

• 5 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 17,02

TEMMUZ ZAMMINDA İPUCU MERKEZ BANKASI’NDAN

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı veriler ışığında 6 aylık enflasyonun yüzde 25,46 gelmesi bekleniyor. Bu rakam SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammını yansıtıyor. Memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme dahil hesap yapıldığında zam oranının yüzde 20,02 gelmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI

Tüm rakamlara bakıldığında 32.860 TL olan en düşük memur maaşının Mayıs ayında yüzde 17,02’lik artış ile 38.452 lira olarak garantilenmesi bekleniyor. Nihai zammın ise yüzde 20,02’lik artış sonrası 39.438 liraya ulaşabileceği hesaplanıyor. Ortalama memur maaşları da Temmuz'da 44.000 – 44.500 TL seviyesine yükselecek. Bekar bir memurun şu an aldığı 30.372 liralık maaşı da 6 ayın sonunda 36.452 lira olacak.

Şu anda en düşük memur emeklisi maaşı da 14.740 TL olarak yatırılıyor. 5 aylık beklenen artış sonucunda rakamın 17.248 TL’yi, 6 aylık beklenen artış ile de 17.690 TL’yi bulması bekleniyor.

BAĞ-KUR VE SSK EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Şu an 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli kök aylık rakamının da Temmuz ayı ile güncellenmesi bekleniyor. En düşük emekli maaşı için birçok formül konuşuluyor. Ancak en düşük kök aylıkların 6 aylık enflasyon oranı kadar artması ve geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi refah payı da eklenerek rakamın belirlenmesi en öne çıkan formül arasında yer alıyor. Bu yıl refah payının daha düşük bir oranda tutulması ihtimali bulunurken rakamın ise 12.500 TL ile 15.000 TL arasında olacağı tahmin ediliyor.

ZAMLI MAAŞLAR İÇİN ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

Memur ve memur emeklileri maaşlarını her ayın 1’i ila 5’i arasında alıyor. Ancak Temmuz ayı enflasyonu 3 Temmuz’da açıklanacak. Bu nedenle Emekli Sandığı emeklileri ile memurlar maaşlarını zamsız olarak hesaplarında görecek. Memurların enflasyondan doğan maaş farklarını ay bitmeden ileri bir tarihte hesaplarında görmesi bekleniyor.

SSK emeklileri ise her ayın 17'si ile 26'sı arasında ve Bağ-Kur emeklileri de her ayın 25'i ile 28'i arasında emekli aylıklarını alıyor. Bu sebeple SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları direkt olarak zamlı şekilde yatırılacak.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

• Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

• Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

• Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

• Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

• Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

• Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

• Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

• Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

• Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

• Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

• Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde

• Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında

• Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde

• Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

İŞTE MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞI TAHMİNİ (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 20,02)

• ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üni. Mezunu) 1/4 - 48.414 TL - 58.106 TL

• MEMUR- (Üni. Mezunu) 9/1 - 34.217 TL - 41.067 TL

• UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 - 44.066 TL - 52.888 TL

• ÖĞRETMEN 1/4 - 39.763 TL - 47.723 TL

• BAŞKOMİSER 1/3 - 48.675 TL - 58.419 TL

• POLİS MEMURU 8/1 - 44.047 TL - 52.865 TL

• UZMAN DOKTOR 1/4 - 55.464 TL - 66.567 TL

• HEMŞİRE- (Üni. Mezunu) 5/1 - 39.444 TL - 47.340 TL

• MÜHENDİS 1/4 - 49.415 TL - 59.307 TL

• TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 - 35.111 TL - 42.140 TL

• PROFESÖR 1/4 - 71.806 TL - 86.181 TL

• ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 47.387 TL - 56.873 TL

• VAİZ 1/4 - 41.205 TL - 49.454 TL

• AVUKAT 1/4 - 47.087 TL - 56.513 TL

MEMUR EMEKLİ MAAŞ TAHMİNİ (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 20,02)

• MÜSTEŞAR 1/1 53.597 TL - 64.316 TL

• GENEL MÜDÜR 1/1 47.438 TL - 56.926 TL

• ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 18.616 TL - 22.339 TL

• MEMUR (LİSANS) 4/1 14.574 TL - 17.489 TL

• ÖĞRETMEN 1/4 22.076 TL - 26.491 TL

• KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 31.254 TL - 37.505 TL

• BAŞKOMİSER 1/4 22.076 TL - 26.491 TL

• POLİS MEMURU 1/4 22.076 TL - 26.491 TL

• HEMŞİRE (LİSANS) 1/4 22.076 TL - 26.491 TL

• MÜHENDİS 1/4 22.104 TL - 26.525 TL

• TEKNİSYEN (LİSE) 1/4 15.870 TL - 19.044 TL

• PRATİSYEN HEKİM 1/4 32.626 TL - 39.151 TL

• PROFESÖR 1/4 38.324 TL - 45.989 TL

• İMAM HATİP 22.076 TL - 26.491 TL

• AVUKAT 1/4 22.076 TL - 26.491 TL







