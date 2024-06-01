FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA: 5 aylık memur enflasyon farkı ile emekli zammı belli oluyor! Mayıs enflasyonu ile yepyeni hesap: Zamlı maaşlar için tarih netleşti

SON DAKİKA: 5 aylık memur enflasyon farkı ile emekli zammı belli oluyor! Mayıs enflasyonu ile yepyeni hesap: Zamlı maaşlar için tarih netleşti

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
01.06.2024 07:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi… En düşük emekli maaşı ve memur maaşı ne kadar olacak? diye merak eden milyonlar gözünü Mayıs ayı enflasyonuna çevirdi. 3 Haziran’da açıklanacak ve kritik bir eşiğin aşılacağı Mayıs TÜFE verisi ile 5 aylık enflasyon farkı netleşecek. Peki 5 aylık memur enflasyon farkı ne olacak? Temmuz zammı için en yeni hesap belirdi. İşte memura, emekliye meslek meslek zamlı maaş tablosu…

SON DAKİKA: 5 aylık memur enflasyon farkı ile emekli zammı belli oluyor! Mayıs enflasyonu ile yepyeni hesap: Zamlı maaşlar için tarih netleşti

Son dakika: Temmuz ayı için zam beklentileri artıyor. Emekli maaşları ve memur maaşları, 6 aylık enflasyon rakamlarına bağlı olarak güncellenecek. Son dönemde artan refah ve seyyanen zamların da etkisiyle, maaşlarda daha yüksek artışlar bekleniyor. Ayrıca memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammının yanı sıra enflasyon farkı da alacaklar. Emekli maaşları ne kadar artacak? Memurlar enflasyon farkında ne kadar kazanacaklar? Detaylar haberimizde…

MYNET FİNANS

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ İLE MEMURLARIN 4 AYLIK ZAMMI CEPTE

Enflasyon Ocak'ta yüzde 6,70, Şubat’ta yüzde 4,53, Mart ayında yüzde 3,16 ve Nisan ayında da yüzde 3,18 olarak açıklanmıştı. Böylece 4 aylık enflasyonda kimin ne kadar zammı garantilediği de ortaya çıktı.

• 4 aylık enflasyon: Yüzde 18,72
• 4 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 18,72
• 4 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 3,23
• 4 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
• 4 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 13,56

iStock-1331164767

MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NETLEŞTİ

Haziran itibarıyla başlaması planlanan dezenflasyon süreci öncesi yıllık enflasyonda zirvenin görüleceği ay geldi. Anadolu Ajansı'nın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Haziran Pazartesi günü açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi bugün duyuruldu. Ankete 15 ekonomist katıldı. Buna göre, Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 75'e yaklaşacak. Aylık artışın ise yüzde 3,04 çıkması bekleniyor.

iStock-872965830

5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI NE OLACAK?

Mayıs ayı için yüzde 3,04’lük enflasyonun gerçekleşmesi durumunda tablo aşağıdaki gibi olacak:

• 5 aylık enflasyon: Yüzde 22,33
• 5 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 22,33
• 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 6,38
• 5 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
• 5 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 17,02

iStock-501063516

TEMMUZ ZAMMINDA İPUCU MERKEZ BANKASI’NDAN

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı veriler ışığında 6 aylık enflasyonun yüzde 25,46 gelmesi bekleniyor. Bu rakam SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammını yansıtıyor. Memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme dahil hesap yapıldığında zam oranının yüzde 20,02 gelmesi bekleniyor.

TÜRK LİRASI (305)

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI

Tüm rakamlara bakıldığında 32.860 TL olan en düşük memur maaşının Mayıs ayında yüzde 17,02’lik artış ile 38.452 lira olarak garantilenmesi bekleniyor. Nihai zammın ise yüzde 20,02’lik artış sonrası 39.438 liraya ulaşabileceği hesaplanıyor. Ortalama memur maaşları da Temmuz'da 44.000 – 44.500 TL seviyesine yükselecek. Bekar bir memurun şu an aldığı 30.372 liralık maaşı da 6 ayın sonunda 36.452 lira olacak.

Şu anda en düşük memur emeklisi maaşı da 14.740 TL olarak yatırılıyor. 5 aylık beklenen artış sonucunda rakamın 17.248 TL’yi, 6 aylık beklenen artış ile de 17.690 TL’yi bulması bekleniyor.

MEMUR (4)

BAĞ-KUR VE SSK EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Şu an 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli kök aylık rakamının da Temmuz ayı ile güncellenmesi bekleniyor. En düşük emekli maaşı için birçok formül konuşuluyor. Ancak en düşük kök aylıkların 6 aylık enflasyon oranı kadar artması ve geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi refah payı da eklenerek rakamın belirlenmesi en öne çıkan formül arasında yer alıyor. Bu yıl refah payının daha düşük bir oranda tutulması ihtimali bulunurken rakamın ise 12.500 TL ile 15.000 TL arasında olacağı tahmin ediliyor.

TÜRK LİRASI (249)

ZAMLI MAAŞLAR İÇİN ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

Memur ve memur emeklileri maaşlarını her ayın 1’i ila 5’i arasında alıyor. Ancak Temmuz ayı enflasyonu 3 Temmuz’da açıklanacak. Bu nedenle Emekli Sandığı emeklileri ile memurlar maaşlarını zamsız olarak hesaplarında görecek. Memurların enflasyondan doğan maaş farklarını ay bitmeden ileri bir tarihte hesaplarında görmesi bekleniyor.

SSK emeklileri ise her ayın 17'si ile 26'sı arasında ve Bağ-Kur emeklileri de her ayın 25'i ile 28'i arasında emekli aylıklarını alıyor. Bu sebeple SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları direkt olarak zamlı şekilde yatırılacak.

TÜRK LİRASI (266)

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

• Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde
• Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde
• Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
• Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde
• Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde
• Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde
• Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde
• Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde
• Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde
• Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

0x0-emekli-ve-memura-refah-payinda-son-dakika-nisana-kadar-basvuran-eytliler-de-alacak-1688960262677

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

• Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde
• Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında
• Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde
• Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

milyoner-sayisinda-dikkat-ceken-artis-0d0

İŞTE MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞI TAHMİNİ (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 20,02)

• ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üni. Mezunu) 1/4 - 48.414 TL - 58.106 TL
• MEMUR- (Üni. Mezunu) 9/1 - 34.217 TL - 41.067 TL
• UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 - 44.066 TL - 52.888 TL
• ÖĞRETMEN 1/4 - 39.763 TL - 47.723 TL
• BAŞKOMİSER 1/3 - 48.675 TL - 58.419 TL
• POLİS MEMURU 8/1 - 44.047 TL - 52.865 TL
• UZMAN DOKTOR 1/4 - 55.464 TL - 66.567 TL
• HEMŞİRE- (Üni. Mezunu) 5/1 - 39.444 TL - 47.340 TL
• MÜHENDİS 1/4 - 49.415 TL - 59.307 TL
• TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 - 35.111 TL - 42.140 TL
• PROFESÖR 1/4 - 71.806 TL - 86.181 TL
• ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 47.387 TL - 56.873 TL
• VAİZ 1/4 - 41.205 TL - 49.454 TL
• AVUKAT 1/4 - 47.087 TL - 56.513 TL

TÜRK LİRASI (226)

MEMUR EMEKLİ MAAŞ TAHMİNİ (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 20,02)

• MÜSTEŞAR 1/1 53.597 TL - 64.316 TL
• GENEL MÜDÜR 1/1 47.438 TL - 56.926 TL
• ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 18.616 TL - 22.339 TL
• MEMUR (LİSANS) 4/1 14.574 TL - 17.489 TL
• ÖĞRETMEN 1/4 22.076 TL - 26.491 TL
• KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 31.254 TL - 37.505 TL
• BAŞKOMİSER 1/4 22.076 TL - 26.491 TL
• POLİS MEMURU 1/4 22.076 TL - 26.491 TL
• HEMŞİRE (LİSANS) 1/4 22.076 TL - 26.491 TL
• MÜHENDİS 1/4 22.104 TL - 26.525 TL
• TEKNİSYEN (LİSE) 1/4 15.870 TL - 19.044 TL
• PRATİSYEN HEKİM 1/4 32.626 TL - 39.151 TL
• PROFESÖR 1/4 38.324 TL - 45.989 TL
• İMAM HATİP 22.076 TL - 26.491 TL
• AVUKAT 1/4 22.076 TL - 26.491 TL


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'a akın akın giriş başladı!İstanbul'a akın akın giriş başladı!
Yapı Kredi'nin satışıyla ilgili açıklama geldi! Yapı Kredi'nin satışıyla ilgili açıklama geldi!
'Adam soruyor gidiyor' Yaz geç gelince satışlar düştü'Adam soruyor gidiyor' Yaz geç gelince satışlar düştü
Anahtar Kelimeler:
memur zammı emekli zammı
En Çok Okunan Haberler
İzmir Valiliği duyurdu! 26 bölgede girişler yasaklandı

İzmir Valiliği duyurdu! 26 bölgede girişler yasaklandı

Katliam gibi kaza! Oğlunun kullandığı otomobili sollamaya çalıştı

Katliam gibi kaza! Oğlunun kullandığı otomobili sollamaya çalıştı

Rüzgar terse döndü! Türk lirasında 33 ay sonra ilk!

Rüzgar terse döndü! Türk lirasında 33 ay sonra ilk!

'Adam soruyor gidiyor' Yaz geç gelince satışlar düştü

'Adam soruyor gidiyor' Yaz geç gelince satışlar düştü

"Hükümetin hesabı net" diyerek duyurdu: Kök maaş ve emekli zammında asgari ücret detayı! Oranları tek tek açıkladı

"Hükümetin hesabı net" diyerek duyurdu: Kök maaş ve emekli zammında asgari ücret detayı! Oranları tek tek açıkladı

Yapı Kredi'nin satışıyla ilgili açıklama geldi!

Yapı Kredi'nin satışıyla ilgili açıklama geldi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.