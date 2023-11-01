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SON DAKİKA | 5 bin lira emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan Kabine sonrası duyurdu: ‘O tarihi geçmeyecek…’

01.11.2023 12:25 | Son Güncelleme:
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5 bin lira emekli ikramiyesi için son dakika açıklamaları milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Emekli sandığı, SSK ve Bağ-Kur'lu vatandaşlar emekli ikramiyesinin kimlere verileceği ve hangi tarihlerde hesaplara yatacağını merak ederken açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarihi duyurdu.

SON DAKİKA | 5 bin lira emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan Kabine sonrası duyurdu: ‘O tarihi geçmeyecek…’

Son dakika haberi... Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilmesini öngören madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Bu gelişme ile emeklilere 5000 TL ikramiye şartları ve ödeme tarihleri milyonlarca emekli tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, emekli ikramiyesi şartları ne? Beş bin lira emekli ikramiyesi hesaplara ne zaman geçer? İşte detaylar...

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BAKAN IŞIKHAN’DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ TARİHİ

Çalışmayan emeklilere tek seferlik yapılacak 5 bin liralık ikramiye ödemesinde tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısı sonrası gazecilere açıklama yaptı. Çalışmalarda sona geldiklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor" dedi.

TÜRK LİRASI (217)

EMEKLİ İKRAMİYESİ ŞARTLARI NELER?

Emekli ikramiye ödemesi tek seferlik olacak ve bu yıla özgü olarak ödenecek. İkramiye çalışan emeklilere verilmeyecek. Aynı zamanda dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da bu ikramiyeden faydalanabilecek. Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.


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