Son dakika: 500 TL'lik banknot geliyor mu? Merkez Bankası Başkanı açıkladı

Son dakika: Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, 500 liralık yeni banknotlar ve 5 liralık madeni paralar için hazırlıkların başladığını iddia etmişti. Damga ve Darphane Gelen Müdürlüğü’nün son adımları da bu iddiaları güçlendirmişti. Ancak Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon raporu toplantısında konuya ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.

Kavcıoğlu, "Böyle bir şey konuşulduğunu zannetmiyorum. Bir tane arkadaşın bir tweetiyle gündemi bu kadar ciddiye almak doğru değil" diyerek, "Bizim böyle bir hazırlığımız böyle bir beklentimiz, vatandaşın veya piyasanın böyle bir beklentisi yok. Enflasyonun bu noktada biraz artış göstermesi bu işi çok bildiğini düşünen arkadaşların yaptığı bir yorum ciddiye alınacak bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir hazırlığımız da yok" ifadelerini kullandı.

Dolaşımdaki paraların yüzde 42’sini oluşturan 200 liralık banknotlar, çıktığı 2009'da en büyük değere sahip olan banknot olmuştu. Çıktığı tarih olan 2009'da 200 liralık banknot 130 dolar seviyesindeyken bugün değeri yaklaşık 13,6 dolar.

