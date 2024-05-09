SON DAKİKA: 500 ve 1000 TL'lik banknot açıklaması! Merkez Bankası Başkanı: Gerekli adımları atacağız

Merkez Bankası Başkan Fatih Karahan 500 ve 1000 TL'lik banknotların basılacağı iddiasını yanıtladı. Karahan, "Analizler sonucunda ihtiyaç görülürse gerekli adımları atacağız" diye konuştu.

Karahan enflasyon sunumunda gazetecilerden gelen sorulara yanıt veriyor. Karahan, "Paranın kendisi ortada yokken bununla uyumlu makinası nasıl oluyor bilmiyorum. Üst banknota ihtiyaç olup olmadığı birçok faktöre bağlı. Teknik değerlendirmelere göre karar veriyoruz. Tedavüldeki kupür kompozisyonunun değişimlerini de dikkate alıyoruz.

Analizler sonucunda ihtiyaç görülürse gerekli adımları atacağız. " dedi.





