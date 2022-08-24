SON DAKİKA | Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Dar gelirlilere destek paketinde detaylar belli oldu

Son dakika: Dar gelirlilere yönelik destek paketinde detaylar ortaya çıktı. Hükümetin uzun süredir üstünde çalıştığı pakette yer alan detaylara göre 6 milyona yakın vatandaşın icra takibine düşen 30 milyar lira civarındaki borcu tasfiye edilecek. 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati çalışmayla ilgili olarak “Kamu maliyesine önemli bir yük getirmeden bu borçların tasfiyesini amaçlıyoruz"dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

30 MİLYAR LİRA CİVARINDAKİ BORÇ TASFİYE EDİLECEK

NTV'nin haberine göre ekonomi yönetiminin uzun süredir üstünde çalıştığı dar gelirlilere yönelik destek paketinde sona gelindi. Kabinede de değerlendirilen icra ve haciz sorunlarını çözecek paketin ayrıntılarına ortaya çıktı.

Paketle 6 milyona yakın vatandaşın icra takibine düşen 30 milyar lira civarındaki borcu tasfiye edilecek.

2 BİN LİRAYA KADAR BORÇ İCRADAN DÜŞECEK

Paket iki ayaklı olacak. Buna göre, 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek.

Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek.

Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.

BORÇLARI DEVLET ÜSTLENECEK

Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak.

Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.

BAKAN NEBATİ: VATANDAŞLAR 30 MİLYAR LİRAYA YAKIN BORÇ YÜKÜNDEN KURTULACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati düzenlemeyi anlattı.

Nebati, vatandaşlara destek sağlanacak borçların önemli bir kısmının temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğalgaz, telefon aboneliklerinden kaynaklandığını belirtti.

Bakan Nebati, “Kamu maliyesine önemli bir yük getirmeden bu borçların tasfiyesini amaçlıyoruz. Bu borçlarda varlık yönetim şirketleri ve işletme hesabına göre defter tutan şirket veya kurumlar alacaklı tarafı oluşturuyor. Borçlular ise gerçek kişi. Vatandaşlar 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulacak. Bu sayede küresel ekonomik kriz ve salgının en fazla etkilediği alt gelir düzeyindeki vatandaşların icralık borçlarının tasfiyesi gerçekleşecek.” dedi.

Düzenleme Meclis’ten yasa çıkarılarak yürürlüğe girecek.



