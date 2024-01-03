Son dakika: 65 yaş, engelli aylığı, evde bakım parası… Sosyal yardımlara memur zammı güncellemesi: 7 bin 608 lira alacaklar!

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon Aralık’ta aylık bazda 2.93 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 64,77 oldu. TÜFE rakamlarının açıklanması ile memur maaşı zammı da netleşti. Buna göre Ocak 2024 zammı ile ilk yarı için memura zam oranı yüzde 49,25 oldu.

Yeni memur zammı oranı birçok ödemede rakamları yukarı çekti. 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hastalık yardımı, engelli aylıkları ve SED destek ödemeleri aynı oranda güncellendi. İşte 2024 yılında değişen ödemelerin listesi ve yeni ücretler…

65 YAŞ AYLIĞI

Herhangi bir SSK ya da Bağ-Kur emekliliği bulunmayan 65 yaş üstündeki kişilere aylık olarak ödenen 65 yaş maaşı memur zammı ile yükseldi. Mevcutta 2.348 TL olan 65 yaş aylığı yüzde 49,25’lik zam sonrası 3.504,39 lira oldu.

EVDE BAKIM DESTEĞİ VE KRONİK HASTALIK YARDIMI

Temmuz 2023 döneminde 5098 TL olan evde bakım desteği ve kronik hastalık yardımı Ocak 2024 için 7.608,76 TL’ya yükseldi.

ENGELLİ AYLIKLARI

Engel oranı yüzde 40-69 arasında olan vatandaşların şu an 1.875 lira olan engelli maaşı ödemeleri 2.798,43 liraya; yüzde 70 ve üstünde olanların ise yüzde 49,25’lik zam sonrası 2.812 liradan 4.196,91 liraya yükseldi.

SED ÖDEMELERİ

Yüzde 50’lik memur zammı sonrası çocuk yardımı ödemeleri de değişecek. Okul öncesi çocuk için ödenen rakam 3.629 TL’ye, ilköğretim için 5.442 TL’ye, ortaöğretim için 5.804 TL’ye, yüksek öğretim içinse 6.530 TL’ye yükselecek.





