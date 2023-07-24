SON DAKİKA | 8077 TL'lik seyyanen zamda tarih ortaya çıktı: Toplu sözleşmede ilk adım atıldı! 2024'te yüzde 70, 2025'te yüzde 40 zam talebi...

Son dakika: Memur ve memur emeklilerini kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon Memur-Sen, maaş artış oranları ve kira yardımının da aralarında olduğu 120 maddelik teklifini kamuoyu ile paylaştı. Teklif bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletilerek süreç resmen başlatılacak.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yüzde 17,55’lik Temmuz zammına ek olarak açıklanan 8077 TL’lik memura seyyanen zammın, Ocak 2024’te memur emeklisine de yansıtılması gerektiğini ifade etti.

"ÜÇER AYLIK DÖNEMDE YÜZDE 70 ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Sendika olarak taleplerini dile getiren Ali Yalçın, "Zammın 6 ayda bir değil 3 aylık dönemlerde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Kamu görevlilerine aylık 7 bin 600 TL kira yardımı talep ediyoruz. 2024 için yüzde 70, 2025 için yüzde 40 artış istiyoruz. 2024 Ocak'ta en düşük memur maaşının 29.700 TL'ye yükselmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

UZLAŞMA OLMAZSA HAKEM HEYETİ DEVREYE GİRECEK

1 Ağustos'ta resmi olarak başlayacak görüşmelerde uzlaşı yakalanamaması halinde ise konu Hakem Heyeti’ne taşınacak. Hakem Heyeti de 31 Ağustos’a kadar kararını verecek.



