FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | 8077 TL'lik seyyanen zamda tarih ortaya çıktı: Toplu sözleşmede ilk adım atıldı! 2024'te yüzde 70, 2025'te yüzde 40 zam talebi...

SON DAKİKA | 8077 TL'lik seyyanen zamda tarih ortaya çıktı: Toplu sözleşmede ilk adım atıldı! 2024'te yüzde 70, 2025'te yüzde 40 zam talebi...

24.07.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... 7. Dönem Toplu İş Sözleşmesi için memur ve memur emeklilerini ilgilendiren hamle bugün Memur-Sen'den geldi. Genel Başkan Ali Yalçın memurların taleplerini tek tek açıkladı. Memur maaşı zammı için 8077 TL'lik seyyanen zammın memur emeklilerine de Ocak 2024 maaş zammı döneminde yansıtılması gerektiğini vurguladı. İşte detaylar...

SON DAKİKA | 8077 TL'lik seyyanen zamda tarih ortaya çıktı: Toplu sözleşmede ilk adım atıldı! 2024'te yüzde 70, 2025'te yüzde 40 zam talebi...

Son dakika: Memur ve memur emeklilerini kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon Memur-Sen, maaş artış oranları ve kira yardımının da aralarında olduğu 120 maddelik teklifini kamuoyu ile paylaştı. Teklif bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletilerek süreç resmen başlatılacak.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yüzde 17,55’lik Temmuz zammına ek olarak açıklanan 8077 TL’lik memura seyyanen zammın, Ocak 2024’te memur emeklisine de yansıtılması gerektiğini ifade etti.

201389

"ÜÇER AYLIK DÖNEMDE YÜZDE 70 ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Sendika olarak taleplerini dile getiren Ali Yalçın, "Zammın 6 ayda bir değil 3 aylık dönemlerde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Kamu görevlilerine aylık 7 bin 600 TL kira yardımı talep ediyoruz. 2024 için yüzde 70, 2025 için yüzde 40 artış istiyoruz. 2024 Ocak'ta en düşük memur maaşının 29.700 TL'ye yükselmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

UZLAŞMA OLMAZSA HAKEM HEYETİ DEVREYE GİRECEK

1 Ağustos'ta resmi olarak başlayacak görüşmelerde uzlaşı yakalanamaması halinde ise konu Hakem Heyeti’ne taşınacak. Hakem Heyeti de 31 Ağustos’a kadar kararını verecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
26 Temmuz'da son kez! Gram altın fiyatları...26 Temmuz'da son kez! Gram altın fiyatları...
Sivrisinek istilaları sineklik siparişlerini yüzde 60 arttırdıSivrisinek istilaları sineklik siparişlerini yüzde 60 arttırdı
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Anahtar Kelimeler:
Toplu Sözleşme memur zammı

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ters takla atmak istemişti! Hesap hatası yapınca kabusu yaşadı

Ters takla atmak istemişti! Hesap hatası yapınca kabusu yaşadı

Puma, Adidas... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Puma, Adidas... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Yüzmeye gittikten sonra aniden hastanelik oldu! Beyin yiyen amip...

Yüzmeye gittikten sonra aniden hastanelik oldu! Beyin yiyen amip...

Öğretmen ve 16 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı ortaya çıktı

Öğretmen ve 16 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı ortaya çıktı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.